Ummanlı İş Adamları Trabzon'da Yatırım Fırsatı Arıyor

Umman'dan gelen işadamları heyeti, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek karşılıklı yatırım fırsatlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.



TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, yönetim kurulu üyeleri, TÜRSAB Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Gürkök ve diğer ilgililer tarafından ağırlanan Ummanlı iş adamları grubuna, bölgedeki yatırım fırsatlarıyla ilgili bilgi verildi. TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Trabzon'da başta turizm olmak üzere birçok konuda yatırım ve işbirliği fırsatları olduğunu vurguladı, Ummanlı iş adamlarına Türkiye'deki devlet destekleri ve yatırım olanaklarıyla ilgili bilgi verdi.



Umman heyetinde yer alan iş adamları Türkiye ile tarım, tarım teknolojisi, tarımsal ürünler, emlak, inşaat, su ürünleri, yapı malzemeleri, inşaat donanımları, petrol ve petrol ürünleri, doğal gaz ve çeşitli enerji yatırımları, çeşitli tarımsal ve hayvansal ürünlerin ithalatı konularında işbirliği yapmak istediklerini belirttiler. Ummanlı işadamları ayrıca Umman'da yapılacak yatırımlarla ilgili Türk işadamlarının bilgi ve birikimlerinden faydalanmak istediklerini, bu konuda ortaklıklara da açık olduklarını vurguladılar. - TRABZON