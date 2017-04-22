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Ummanlı Gayrimenkul Yatırımcılarının Türkiye İlgisi
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Ummanlı Gayrimenkul Yatırımcılarının Türkiye İlgisi

Umman Ticaret Odası İnşaat Sektörü Heyet Başkanı Mayasi, ülkesinden birçok kişinin Türkiye'de yatırımlarının bulunduğunu belirterek, "Bu düşünceyle buradayız. Aramızda iş kadınları da var." dedi.

Ummanlı Gayrimenkul Yatırımcılarının Türkiye İlgisi

Umman Ticaret Odası İnşaat Sektörü Heyet Başkanı Mayasi, ülkesinden birçok kişinin Türkiye'de yatırımlarının bulunduğunu belirterek, "Bu düşünceyle buradayız. Aramızda iş kadınları da var." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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