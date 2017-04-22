Ummanlı Gayrimenkul Yatırımcılarının Türkiye İlgisi
Umman Ticaret Odası İnşaat Sektörü Heyet Başkanı Mayasi, ülkesinden birçok kişinin Türkiye'de yatırımlarının bulunduğunu belirterek, "Bu düşünceyle buradayız. Aramızda iş kadınları da var." dedi.
Umman Ticaret Odası İnşaat Sektörü Heyet Başkanı Mayasi, ülkesinden birçok kişinin Türkiye'de yatırımlarının bulunduğunu belirterek, "Bu düşünceyle buradayız. Aramızda iş kadınları da var." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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