Ummanlı Gayrimenkul Yatırımcılarının Türkiye İlgisi

BÜŞRA NUR ÖZCAN - Umman Ticaret Odası İnşaat Sektörü Heyet Başkanı Awad Khalaf al Mayasi, ülkesinden birçok kişinin Türkiye'de yatırımlarının bulunduğunu belirterek, "Biz de bu düşünceyle buradayız. Aramızda iş kadınları da var. Onlar da Türkiye'de gayrimenkul yatırımı yapmayı düşünüyor." dedi.



Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın davetlisi olarak "2. Rising City Gayrimenkul Fuarı" ve "15. İnşaat Fuarı"na katılmak üzere Ummanlı iş adamlarıyla Bursa'ya gelen Mayasi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile eskiden beri süren ticari bağları daha da güçlendirmek istediklerini söyledi.



Fuara katılarak Türk iş adamlarının tecrübelerinden faydalanmak istediklerini belirten Mayasi, "Küçük ve orta işletmecilerle oturmak, onların da tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz. Çünkü heyetimiz de bu işletmecilerden oluşuyor. Türk iş adamlarıyla birebir görüşmelerimiz oluyor. Bu görüşmeler çok olumlu gidiyor, inşallah sözleşmelerle çıkarız ve bu ziyaretin meyvesini alırız." diye konuştu.



Mayasi, kendisinin de inşaat malzemeleri sektöründe faaliyet gösterdiğini, fuardan bir distribütörlük alıp ayrılmayı amaçladığını dile getirerek, "Fuarlar çok büyük ve çok güzel. Bu kadar beklemiyorduk. Ummanlı birçok arkadaşımızın Türkiye'de yatırımları var. Biz de bu düşünceyle buradayız. Aramızda iş kadınları da var. Onlar da Türkiye'de gayrimenkul yatırımı yapmayı düşünüyor." ifadelerini kullandı.



"Körfez ülkeleri, buraya yatırım yapıyor"



Mayasi, Türkiye'deki gayrimenkul sektörünün iyi bir noktada olduğunu aktararak, şunları kaydetti:



"Türkiye'deki ekonomik ortam, yatırım yapmak için çok müsait, teşvikler de var. Şu an ülkenin ekonomik düzeyi de değişmekte. Türkiye, eskiden borç alan bir ülkeydi, şimdi ise borç veren bir ülke oldu. Bunun için herkes, Türkiye'de yatırıma sıcak bakıyor. Umarım daha da başarılı olacak. Biz de Türkiye'den gayrimenkul almak, gayrimenkul sahipleriyle direkt bağlantı kurmak istiyoruz. Yoğun bir programımız var. Tek tek görüşmeler yapacaktık fakat şu anda sadece fuardaki gayrimenkul sahipleriyle görüşeceğiz. Tanıdığım iş adamları, buradan konutlar satın aldı. Körfez ülkeleri, buraya yatırım yapıyor. Bunun devamının geleceğini düşünüyoruz."