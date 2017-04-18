Umman Dışişleri Bakanlığı Heyeti'nden Özbekistan'a Ziyaret

Umman Dışişleri Bakanlığı heyeti Özbekistan'a geliyor.



Umman Sultanlığı Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Sayyid Badr bin Hamad bin Hamood Al Busaidi, yarın başkanlığındaki heyet Özbekistan'a geliyor. Heyeti, üç günlük ziyaret çerçevesinde Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdülaziz Kamilov kabul edecek. Temaslar kapsamında dış ticaret ve Yükseköğretim Bakanlıkları arası görüşmeler de yapılacak. - TAŞKENT