Ümlü Şarkıcı Kocasını Hizmetçileri İle İlişkiye Girerken Videoya Aldı.

Spice Girls müzik grubu üyesi Mel B'nin kocası Stephen Belafonte'ni Alman hizmetçileri ile ilişkiye girerken kendi isteiği ile videoya çektiği iddia edildi.

26 yaşındaki Alman hizmetçi Lorraine Gilles, yedi yıl boyunca çift ile beraber üç kişilik cinsel ilişki yaşadığını iddia etti.

Gillies ayrıca Mel B'nin kocası ile gizli ilişki yaşadığı ve Stephen'den hamile kaldığı iddialrını kabul etmedi. Ve gizliden hiç bir şekilde Stephen Belafonte ile ilişkiye girmediğini ve çift ilişkiye girdiğinde kendilerine katıldığını söyledi.

Gillies bir gece takıldığı bir adamdan hamiel kaldığını ve kürtaj için Mel B'nşin kendisine yardımcı olduğunu söyledi.

Şu an da evli olan ve garson olarak çalışan Gillies,Mel hakkında kendisini karaladığı ve iftira attığı gerekçesi ile California eyaleti kanunlarına göre dava edebilir.