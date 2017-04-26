Umke Ekiplerinden Kar Altında Tatbikat

Bilecik'in Hasandere köyünde Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE)'nin 15. Bölge Tatbikatı kar yağışı altında gerçekleştirildi.



21-23 Nisan tarihlerinde Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü koordinatörlüğünde gerçekleştirilen ve UMKE Bilecik birimi tarafından organize edilen 15. Bölge UMKE Tatbikatı'na Eskişehir, Bilecik, Afyon ve Kütahya birimleri de katıldı. Kentte Nisan ayında kar yağması sonrasında ekipler çalışmalarını kar yağışı altında yaptı. Yapılan açıklamada, "Hava şartlarının bahardan kışa dönmesi ile oluşan zor durum karşısında ekiplerimiz her şartlarda göreve hazır olduğu görülmüştür" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK