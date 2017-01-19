Umke Bölge Eğitimi Zigana'da Yapıldı

Doğu Karadeniz illeri Bölge Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) Temel Eğitimi, Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağında yapıldı. Toplam 3 gün süren eğitimlere 5 ilden gelen 33 sağlık personeli ve Erzurum'dan gelen AFAD'a bağlı 4 eğitmen katıldı.



Torul Kaymakamı Mustafa Karali ve Gümüşhane Sağlık Müdürü Mustafa Ağar'ın da katılımıyla eğitimin son gününde karda yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşün ardından Zigana Gümüşkayak tesislerinde düzenlenen törenle katılımcılara belgeleri dağıtıldı.



Yapılan eğitim programı sonrası açıklamalarda bulunan Torul Kaymakamı Mustafa Karali, Türkiye'nin doğal güzellikler olarak önemli bir ülke olduğunun ifade ederek, "Ülkemizin geneline bakıldığında doğusuyla batısıyla cennet topraklarda yaşıyoruz. Her tarafı ayrı bir değer. Hem yer şekilleri ve hem de iklim koşullarından dolayı biz sunduğu nimetlerin yanında külfetleri de olabiliyor. Yakın zamanda bölgemizde Beşikdüzü'nde çok büyük bir sel afeti yaşadık. Toplum olarak büyük depremlerle karşı karşıya kalıyoruz. Afet olduğu anda o bölgedeki koordinasyon, birliktelik ve işbirliği maalesef istenilen düzeyde sağlanamıyor. Zorluklar yaşıyoruz" dedi.



Eğitime katılan personel ve yapılan eğitim ile ilgili bilgiler veren Karali, "Afet bölgesinde en önemli ve en kutsal görevi yapanlar da sağlık personelleri oluyor. Bizlerde bu tür eğitim programları ile bu koordinasyonu daha ileriye taşımaya gayret ediyoruz. 17-19 Ocak 2017 tarihleri arasında yıllık UMKE faaliyet planı kapsamında ilçemizin, ilimizin ve ülkemizin en önemli değerlerinden biri olan Zigana Dağında 3 günlük program düzenlendi. Alanda diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon, triaj, UMKE mukavemet ve fiziki koordinasyon faaliyetleri konulu eğitimi gerçekleştirildi. Erzurum ili AFAD Bölge Müdürlüğü'nden gelen eğitmenlerimizle birlikte Gümüşhane, Trabzon, Artvin, Rize ve Giresun'dan görevli sağlık personellerimiz katıldı. Erzurum'dan 4 eğitmen ve 33 UMKE gönüllüsünden oluşan toplam 37 kişilik bir eğitimdi" ifadelerini kullandı.



UMKE'nin Sağlık Bakanlığına bağlı gönüllü sağlık personelleri ve sağlık çalışanlarından oluştuğunu kaydeden Gümüşhane Sağlık Müdürü Mustafa Ağar ise "Hem ülke içinde hem de dünyanın diğer bölgelerinde sağlık hizmeti ve kurtarma hizmet veriyor. İlk olarak depremde ardından da diğer alanlarda görev yapmaya başladı. Özel eğitimler ile çok yönlü uzman eğitimleri veriyor. Bu eğitimlerde teknolojinin gelişimi ile birlikte gelişip değişiyor. Bu değişime ayak uydurmak için de personellerimizin eğitimine önem veriyoruz. Bu gün de Zigana Dağında 2200 metre rakımda eğitim gerçekleştiriyoruz. Birçok yerde yapay olarak oluşturulması gereken şartlar Zigana'da doğal olarak mevcut. Eğitimler için çok uygun bir yer. Bölge illerimize bu hizmeti en iyi şekilde sunan bir yer. Zigana'mızın Torul'umuzun ve Gümüşhane'mizin tanıtımına da katkıda bulunmuş oluyoruz" diye konuştu.



Erzurum AFAD eğitmenlerinden Uğur Yüce ise birkaç yıldır olduğu gibi bu yılda Doğu Karadeniz UMKE ile Zigana Dağı'nda eğitim ve tatbikatlara katılan personele kış şartlarında kampçılık ve kamp malzemelerinin kullanımı, ekip çalışması, doğada hayatı idame ettirme, olumsuz hava koşullarına personelin adaptasyon ve motivasyonunun yükseltilmesi, çığda arama kurtarma teknikleri, uzun doğa yürüyüşleri, doğada yön bulma, vücut ısısının düşmesi vakasına tıbbi müdahale eğitimleri verildiğini söyledi. Yüce, "İki yıldır olduğu gibi yine beraberdik. Yaşadığımız afetler sırasında hep birlikte olduğumuz arkadaşlarımız ile yine beraber olduk. Çok güzel ve faydalı bir eğitim gerçekleştirdik. Kampı Zigana'da yapmamızın sebebi olarak ise buranın doğal güzellikleri, eğitim için uygun ortamı ve işletmeden duyduğumuz memnuniyet ile ilgili. Geçtiğimiz hafta yine burada AFAD'ın eğitim programını gerçekleştirdik. Nasip olursa bir ay sonra yine AFAD'ın kış gelişim eğitiminde de burada olacağız. Artık hep Zigana'dayız" dedi.



Eğitimlerin tamamlanmasının ardından katılımcılar görev yaptıkları illere gitmek üzere Zigana dağından ayrıldı. - GÜMÜŞHANE