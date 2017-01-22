Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'na Doğru

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Ordu'da 26-29 Ocak'ta gerçekleştirilecek Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası hazırlıklarının tamamlandığını bildirdi.



Huysuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Altınordu ilçesindeki Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenecek organizasyon için çalışmalarda sona gelindiğini belirterek, şampiyonaya sporcu, teknik heyet ve hakemlerle birlikte yaklaşık bin 500 kişinin katılacağını söyledi.



Huysuz, 4 sürecek organizasyonun oldukça çekişmeli geçmesinin beklendiğini ifade ederek, "Ordulular judoya doyacak. Ayrıca kendi memleketimde böylesine önemli bir şampiyonanın yapılmasının gururu ve mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah hak edenin Türkiye şampiyonu olduğu bir turnuva olacak." dedi.



Huysuz, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü ve tüm ekibine teşekkür ederek, tüm Orduluları, 26-29 Ocak'ta Recep Kara Spor Salonu'na beklediklerini kaydetti.