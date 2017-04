Ümitler Tekvandoda 1 Altın, 1 Bronz

7. Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nın üçüncü gününde 80 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hasan Can Lazoğlu, atın madalya kazandı. Bayanlar 67 kiloda Simge Erensayın ise bronz madalyanın sahibi oldu. Avrupa Tekvando Birliği (ETU) tarafından Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 7. Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'na 32 ülkeden 437 sporcu katılıyor. Her ülkenin sıkletlerde 2 sporcuyla mücadele edebildiği şampiyonanın üçüncü gününde 4 sıklette müsabakalar yapılırken, Türkiye'yi 8 sporcu temsil etti. Erkekler 80 kiloda Hasan Can Lazoğlu Avrupa Şampiyonu olurken, bayanlar 67 Simge Erensayın ise bronz madalyanın sahibi oldu. Kasım ayında gençler kategorisinde Dünya ikincisi olan Hasan Can 5 aylık bir sürenin ardından bu kez ümitler kategorisinde Avrupa şampiyonu olmayı başardı.



62 kiloda Şeyman Nur Söğüt ile Huri Korkut, 67 kiloda Melisa Mızrak, erkekler 74 kiloda Onur Çalık ile Remzi Karakuş ve 80 kiloda Sergen Curabaz madalyaya uzanamayan isimler oldu. Türkiye, şampiyonada 3 gün sonunda 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalyaya ulaştı.



BAŞKAN ŞAHİN'DEN KUTLAMA



Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, şampiyonanın üçüncü gününü de başarıyla geride bıraktıklarını söyledi. Başkan Şahin, "Ümiter kategorisi büyükler kategorisinin bir altı. Buradaki sporcular geleceğin büyükler kategorisindeki şampiyon adayları. Biz de çok iyi bir takımla geleceğe doğru yürüyoruz. Alttan gelen sporcularımız bizler için birer umut ışığı. Şampiyonada birçok ülke 20-21 yaş grubu sporcularla mücadele ederken, bizim altın madalyaya uzanan sporcularımız henüz 18 yaşındalar. Türk tekvandosunun geleceği emin ellerde. Bu her zaman gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz.Elde edilen başarılarda emeği geçen başta teknik direktörümüz Ali Şahin olmak üzere, antrenörlerimizi, sporcularımızı ve sporcularımızın ailelerini tebrik ediyorum" diye konuştu.



SON GÜN 8 TEKVANDOCU MADALYA ARAYACAK



Şampiyonanın dördüncü ve son gününde erkekler 87 kiloda Orkun Ateşli ve Ömer Fırat Çelik, +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli ve Talha Bayram, bayanlar 73 kiloda Sude Bulut ve Kübra Kıyı,+73 kiloda Mervenur Evci ve Esra Akbulak tatamiye çıkacak.



(İHA)