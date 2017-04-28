Ümit Özat Futbolcularını Uyardı: En Ufak Rehavet Görürsem Kadro Dışı Bırakırım

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını ve puan için mücadele edeceklerini ifade etti.

"EN UFAK REHAVET GÖRÜRSEM KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAM"

Sezonun son 6 haftasına rahat pozisyonda girdiklerini ancak henüz hiçbir şeyin bitmediğini dile getiren Özat, "Bunu oyuncularıma da anlatıyorum. Onlara işin aslında şimdi başladığını söyledim. Kalan süreçte en ufak bir rehavet görürsem kimsenin gözünün yaşına bakmam. Kadro dışı bırakma seçeneğini dahi gündemime alırım." diye konuştu.

Sıralamada kendilerinden üstteki en yakın rakibin, 43 puanla 6. sırada bulunan Antalyaspor olduğuna dikkati çeken Özat, sözlerini şöyle tamamladı:

"TRABZONSPOR'U GEÇMEMİZ ZOR AMA ALTINCILIK İMKANSIZ DEĞİL"

"Antalyaspor, bizden 4 puan fazlasıyla bir üstümüzdeki sırada bulunuyor. Sezonun bitmesine 6 hafta ve ortada alınabilecek 18 puan var. Hedefimiz, sezonu elimizden gelen gayreti gösterip mümkün olan en üst sırada bitirmek. Matematiksel olarak bu hafta karşılaşacağımız 47 puanlı Trabzonspor'u geçmemiz zor ama altıncılık imkansız değil. Sezonu 6. sırada bitirme hedefini önümüze koymanın zamanı geldi. Hep söylüyorum, gol yememek, kazanamıyorsan kaybetmemek çok önemli. Başkente deplasmandan da puanlar getirmeye başladık, umarım yarın da evimize heybemiz dolu döneriz."