Ümit Özat'tan Cavcav ailesine taziye ziyareti



Özat Evin direği gitti



Babamız dediğimiz insan, başımızdaki insan vefat ettikten iki saat sonra maça çıkmak ne kadar doğru olurdu, ne kadar sağlıklı olur bilmiyoruz



Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Babamız dediğimiz insan, başımızdaki insan vefat ettikten 2 saat sonra maça çıkmak ne kadar doğru olurdu, ne kadar sağlıklı olur bilmiyoruz. Onun için böyle karar aldık dedi.



Gaziantepspor ile deplasmanda oynayacakları müsabaka dolayısıyla Gaziantep'te bulunan Gençlerbirliği kafilesi, kulüp başkanı İlhan Cavcav'ın ölüm haberinin ardından TFF'nin maçı tatil etmesi üzerine Ankara'ya geldi. Teknik direktör Ümit Özat, kulüp başkanı Cavcav'ın evine gelerek ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Taziye sonrası basın mensuplarına konuşan Özat, Cavcav'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Bir nevi evin direği gitti. Allah mekanını cennet eylesin, toprağı bol olsun diyen Özat şunları kaydetti



Takım olarak da, aile olarak da perişan vaziyette bekliyorduk zaten. Umarım ondan sonra göreve gelecekler, onun bıraktığı yerden kulübü daha üstlere taşır ki o da rahat bir şekilde uyuyabilsin. Çok emeği var bizlerde. Belki de kulüp içerisinde kendi öz ailesinin dışında en eski tanıyan benim. 9 yaşında onun eline geldim. Yarın hayırlısıyla defnimizi yaptıktan sonra onun bıraktığı yerden, elimizden geldiğince kulübü daha iyi yerlere çıkarmak için çalışmaktan başka da yapacak bir şeyimiz yok. Sevenleri çok, gelen giden eksik olmuyor.



Türk sporunun büyük bir çınarı ve büyük bir duayenini kaybettiğini belirten Özat, Bazen kelimelerin kifayetsiz kaldığı anlar oluyor, bu anlar onlardan bir tanesi. Allah'tan bir gün önce yoğun bakıma girdim, gördüm de kendisini. Gerek içeride ailesi, gerek bizler derin üzüntü içerisindeyiz. Ölümler insan için ama Türk futbolu için çok değerli bir insandı. Çok inanılmaz bir işveren sahibiydi. Herkese katkısı olan, herkeste hakkı olan bir insandı. Bizim de artık onun bıraktığı yerden bu kulübü götürebildiğimiz kadar yukarı götürmekten başka bir amacımız olamaz şeklinde konuştu.



BABAMIZ DEDİĞİMİZ İNSAN, BAŞIMIZDAKİ İNSAN VEFAT ETTİKTEN 2 SAAT SONRA MAÇA ÇIKMAK NE KADAR DOĞRU OLURDU, NE KADAR SAĞLIKLI OLUR BİLMİYORUZ



Vefat haberini futbolculara kendisinin verdiğini belirten Özat, Vefat haberini alınca çocukları çağırdım. Tam hareket ediyorduk, otobüse gidiyorduk o ara acı haberi aldık. Çocukların yüz ifadesinden de zaten oynamak istemediklerini anladım. Bende istemiyordum açıkçası. Babamız dediğimiz insan, başımızdaki insan vefat ettikten 2 saat sonra maça çıkmak ne kadar doğru olurdu, ne kadar sağlıklı olur bilmiyoruz. Onun için böyle karar aldık. Önce ona olan son görevimizi yerine getireceğiz sonra da bıraktığı yerden kulübü daha yukarılara taşımak için bu kulüpte, ama bugün ama yarın kim görev alıyorsa en iyisini yapmak zorunda ifadelerini kullandı.