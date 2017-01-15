Ümit Özat Maç Sonu İsyan Etti: Hakemlik Kitapla, Okumayla Öğrenilmez

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'ya, ilk 15 dakikada yediği gollerle 3-0 mağlup olan Gençlerbirliği'nde maç sonrası hakemlere isyan etti. Özat, şunları söyledi:

"HAKEMLERİN DİK DURMASI GÜZEL ŞEY"

"Kaybederken hakemi eleştirmek en kolay şeyler ama hakemlerin duyarlı olması lazım. Önceden hakemlere küfür edilirdi, hakem döner giderdi, şimdi yan bakınca atıyor. Güzel bir şey, dik duruyorlar. Bu hakemlerin dürüstlüğüne, dik duruşlarına hayran olmamak elde değil.

"HAKEMLİK KİTAPLA, OKUMAYLA ÖĞRENİLMEZ"

Belki de Türk hakemlik tarihinin en dik hakem grubu. Ama arkadaş, futbolu da bilmek lazım. Bu hakemlerin yüzde 50'si, 60'ı futbolu bilmiyor. Hakemlik kitapla, okumayla öğrenilmez. Futbolun içinden gelmeleri lazım. Skor 2-1 iken bir penaltımız var; verilse oyun 2-1 olacak ve her şey değişecek."