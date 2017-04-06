Ümit Kocasakal: Bu Sistemde Cumhur Yok Sadece Reis Var

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin "11. Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülü" İstanbul eski Baro Başkanı Doçent Doktor Ümit Kocasakal'a verildi. Buradaki konuşmasında Kocasakal; "'Cumhur Reis' diyorlar ya bu sistemde Cumhur yok sadece 'Reis' var. Bu sistemin isim babası, 30 Mart 1997 tarihli Zaman Gazetesi'ne bakarsanız doğrudan doğruya cemaat görünümlü çetenin ele başı Fetullah Gülen'dir. Açıkça orada ismini koyuyor. Millete ait olan egemenlik milletten koparılıp, tek bir kişiye devrediliyor." dedi.