Ümit Kalko TEOG, LYS, LGS'de birinci çıkardım diyenlere bakmayın



Süleyman EKİNANTALYA, (DHA) - MEKTEBİM Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kalko, öğrenci velilerine seslenerek, 'Çıktığım televizyon programlarında bana 'TEOG, LYS, LGS'de kaç birinci çıkardınız' diye soruyorlar. Sakın bunlara bakmayın. Ne yazık ki gerek dershaneler, yeni adıyla Özel Öğretim Kursları, gerek özel okullar tanıtımlarında 'TEOG'da birinci bizden çıktı' diyor. Peki diğerleri ne oldu ya da o birinci olan öğrenci kaç yıldır sizin okulunuzdaydı Son sınıfta burslu mu geldi yoksa o çocuk Önemli olan, aslolan bir okulun ana sınıfından, mümkün değilse birinci sınıftan itibaren aldığı çocuğunuzu nereye getirdiğidir dedi.



2017-2018 eğitim ve öğretim yılında hizmete girecek Mektebim Okulları'nın Antalya Muratpaşa kampüsünün tanıtım toplantısı, Akra Otel'de düzenlendi. Toplantıya, Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Gökce, Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz, Antalya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Ahmet Taşır, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Cem Şahiner, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni katıldı.



Mektebim Okulları'ndaki eğitim ve yeni dönem kampüslerinin sinevizyonda gösteriminin ardından kürsüye çıkan Mektebim Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kalko, eğitim sektöründe yatırımcı oldukları sürece hiçbir sektöre yatırım yapmayacaklarını söyledi. Bir okul açılır, bir hapishane kapanır derler diyen Ümit Kalko, konuşmasını şöyle sürdürdü



'Eğitim işi gerçekten de kalkınması öncelikli olan bir ülke için olmazsa olmaz bir konu. Biz tüm vaktimizi ve nakdimizi, tüm enerjimizi sadece Mektebim'e ayırdık. Aslında uzun yıllardır dünyada var olan bir kuralı değiştirdik. O kural da şuydu; Biliyorsunuz, girişimcilikte klasik bir söz vardır. 'Büyük balık, küçük balığı yutar' derler. Biz kurulduğumuz zaman büyük bir balık değildik. Biz çok küçük balıktık. Ama hızlı bir balıktık. 'Hızlı balık, yavaş balığı geçer' atasözünü koyduk. Dershane sektörü kapanma, dönüşme, dönüşememe süreçleri yaşarken, biz hızlıca okul yatırımlarına başladık.



15 TEMMUZ'DAN SONRA YENİ ÖNCELİKLER



15 Temmuz'dan sonra yeni önceliklerinin oluştuğunu sözlerine ekleyen Ümit Kalko, 'Öncelikle vatansever olma şartımız var. Vatansever, milli değerlere sahip çıkan, akıl ve bilim yolundan giden, çağdaş muasır medeniyeti kendine hedef edinen nesiller yetiştirmek istiyoruz. Artık bizim gelecekteki en kıymetli yol haritamız bu diye konuştu.



'Bütünsel Eğitim Modeli' adıyla bir eğitim modellerinin olduğunu aktaran Ümit Kalko, konuşmasına şöyle devam etti



'Bu model her yaş kategorisindeki öğrencilerimizin daha kolay öğrenebilecekleri şekilde eğitim sistemleridir. Anaokulunda çocuklarımıza oynayarak öğrenme metodunu uygulatıyoruz. İlkokulda keşfederek öğrenme metodunu uygulatıyoruz. Ortaokulda proje ile öğrenme metodunu uygulatıyoruz. Lisede ise çocuklarımıza yaşamsal becerilerle öğretme metodunu uygulatıyoruz. Bizler tüm eğitim süreçlerimizi yaşamında kullanabileceği şekilde vermeliyiz. Bunu yapamazsak, bunun ne çocuklarımıza, ne de geleceğimize getirisi olur.



'TEOG, LYS, LGS'DE KAÇ BİRİNCİ ÇIKARDINIZ'



Çıktıkları televizyon programlarında kendilerine 'TEOG, LYS, LGS'de kaç birinci çıkardınız' şeklinde sorulduğunu vurgulayan Ümit Kalko, 'Sakın bunlara bakmayın sayın veliler. Yani TEOG'da 8 Türkiye birincimiz var. YGS, LYS'de ilk yüzde 2 öğrencimiz, ilk binde de 18 öğrencimiz var. Ama bunlar bizim çok başarılı olduğumuz anlamına gelmesin. Ne yazık ki gerek dershaneler, yeni adıyla Özel Öğretim Kursları, gerek özel okullar tanıtımlarında 'TEOG'da birinci bizden çıktı' diyorlar. Peki diğerleri ne oldu ya da o birinci olan öğrenci kaç yıldır sizin okulunuzdaydı Son sınıfta burslu mu geldi yoksa o çocuk Önemli olan, aslolan bir okulun ana sınıfından, mümkün değilse birinci sınıftan itibaren aldığı çocuğunuzu nereye getirdiğidir. Sizler bunlara bakmalısınız. Sizler o okulun eğitim sistemine bakmalısınız. O okulun vizyonuna bakmalısınız. O okulun sosyal ortamlarına bakmalısınız. Mümkünse öğretmenleri ile tanışarak eğitim, öğretim kalitesine bakmalısınız.



Mektebimin Okulları'nın Muratpaşa kampüsü hakkında da bilgi veren Ümit Kalko, 'Yaklaşık 11 bin metrekare kapalı alana, 1200 kontenjana sahip, içinde birçok sosyal ortam ve olanakları taşıyan, yarı olimpik yüzme havuzundan tam teşekküllü konferans salonuna, cep sinemasından buz pateni alanlarına kadar, robotik sınıflardan gelişmiş laboratuarlara kadar birçok özelliği kapsamakta. Biz özel okulun sıfırdan yapılmasının daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz dedi.



EĞİTİMDEN KAZANDIĞIMIZI EĞİTİME YATIRMAYA GELDİK



Okullarının birer milli servet olduğunu da belirten Ümit Kalko, konuşmasını şöyle tamamladı



'Bizim okulumuzu devlet okulundan ayırt etmeyin. Bizim tüm sosyal olanaklarımız sizlerindir. Tüm devlet okullarındaki öğrencilerimize sosyal olanaklarımız ücretsizdir. Her zaman emrinizde olmaya devam edecektir. Bu diğer okullarımızda da öyle. Antalya'da öyle olmaya devam edecek. Çok yakın zamanda da sosyal sorumluluk projelerimizle çok daha geniş kitlelere ulaşacağız. Eğitimden kazandığımızı eğitime yatırmaya geldik. 2012 yılında temellerini attığımız Mektebim Okulları'nın Muratpaşa Kampüsü'nün ardından önümüzdeki yıl Konyaaltı, 2019 yılında ise Lara'da kampüs açacağız. Bu yatırımlar Alanya, Manavgat ve Korkuteli'nde devam edecek.



Türkiye genelinde 51 kampüs, 160 okulun bulunduğu Mektebim Okulları'nda 30 bin öğrenci eğitim alıyor. 6 bin personelin görevli olduğu Mektebim Okulları'nda hedef, iki yılda 60 kampüs açmak, toplamda ise 111 kampüse ulaşmak. 2 bin 500'ü bu yıl olmak üzere iki yılda 15 bin personelin istihdam edilmesisnin amaçlandığı okulların yurt dışında da açılması planlanıyor. Üniversite açma hedefi de olan Mektebim Okulları, bugüne kadar İstanbul'da Silivri, Büyükçekmece, Beykent, Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy, Bahçelievler, Bahçeşehir, Fatih, Ümraniye, Ataşehir ve Atakent, Ankara'da İncek, Oran, Etimesgut, Batıkent, Adana'da Bilfen, 100. Yıl, İzmir'de ise Çiğli, Yalova, Yozgat, Diyarbakır ve Balıkesir Edremit'te açıldı.



Antalya Muratpaşa Kampüsü'nun, 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı'nda hizmete girmesi planlanıyor.



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(Tür: Yurt)