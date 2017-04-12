Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Ümit ediyorum ki Formula 1 yeniden Türkiye'ye gelecektir." dedi.



Bakan Kılıç, A Haber televizyonunun canlı yayınında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın F1 CEO'su Chase Carey'i kabulü ve Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesindeki patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Carey'i kabulünde bulunduğunu hatırlatan Kılıç, Formula 1'in artık uluslararası bir grubun yönetimine geçtiğini ifade ederek şunları söyledi:



"Formula 1'in yeni CEO'su ile görüştük. Daha önce Formula 1'i Bernie Ecclestone yönetmişti. Onun döneminde dünya çapında baktığımızda Formula 1'de bir yorulma yaşanıyordu. Bu Türkiye'ye has olan bir şey değil sadece. Formula 1'in genel anlamda yönetimi iyi değildi. Bu iyi olmayan yönetiminden dolayı bizde de bazı sıkıntılar yaşanmıştı. İki ay oldu, yeni kişiler göreve geldi. Onların Türkiye'de yeniden Formula 1'in olması konusunda bir isteği var. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları oldu, Sayın Başbakanımızın da bu kabulden sonra bir talimatları oldu. Hem Türkiye'nin şartlarına uygun bir şekilde düzenlenmesi noktasında hem de Formula 1'in en iyi şekilde Türkiye'de yapılması noktasında, ümit ediyorum ki Formula 1 yeniden Türkiye'ye gelecektir. O geçmişteki eksiklikler ve bazı yaşananları gidererek İstanbul Park'taki o heyecanı daha üst seviyede yaşayabileceğimiz bir organizasyonu gerçekleştireceğiz."



"Teröre karşı beraber durmak zorundayız"



Akif Çağatay Kılıç, Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesindeki saldırıyı kınayarak, "Saldırı nerede olursa olsun teröre karşı beraber durmak zorundayız." ifadesini kullandı.



İstanbul'da Vodafone Arena yakınındaki saldırı hatırlatılarak yöneltilen, Almanya'nın Dortmund kentindeki patlamaya ilişkin soru üzerine Kılıç, "Beşiktaş'taki terör saldırısı doğrudan spora yönelik bir saldırı değildi. Doğrudan emniyet güçlerimize yönelik bir saldırıydı. Mekan olarak Beşiktaş'taki stadyumun yanında olmuştu. Daha önce Fransa-Almanya milli maçı esnasında ve Fransa Cumhurbaşkanının stadyumda olduğu esnada 4 noktadaki patlamalardan bir tanesi stadyumda olmuştu. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız dile getiriyor, bizler söylüyoruz; bunlar sınır tanımaz." diye konuştu.



Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesindeki saldırıyla ilgili hemen bilgi aldıklarını vurgulayan Kılıç, şöyle devam etti:



"Çünkü malum, bizim de orada oynayan futbolcu kardeşlerimiz var. Bunun haricinde de bir spor müsabakası öncesi vatandaşların durumu ile ilgili bilgi aldık. Çok şükür çok ciddi bir yaralanma olmadığını öğrendik. Ancak şu var; dünyanın her yerinde maalesef böyle saldırılar olabiliyor. Bunu kınıyoruz ve lanetliyoruz. Bunlar insanlık dışı saldırılardır. Bunlar, katillerin, terör örgütlerinin yaptığı saldırılardır. Bunlara karşı beraber mücadele etmek durumundayız. Yani Türkiye'de olduğu zaman böyle, Fransa'da olduğu zaman şöyle, Almanya'da olduğu zaman böyle, olmaz. Bunun 'ama'sı yok. Saldırı nerede olursa olsun teröre karşı beraber durmak zorundayız."



"Beşiktaş'ın güvenliği konusunda Fransız yetkililerden garanti istedim"



Bakan Kılıç, Beşiktaş'ın yarın deplasmanda Olympique Lyon ile yapacağı UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi Fransız yetkililerle temas kurduğunu aktardı.



Güvenlik konusunda görüştüğünü ifade eden Kılıç, "Ben oradaki resmi makamlarla temasa geçip takımımızın güvenliğinin en üst seviyede sağlanıp onlardan bu noktada garanti vermelerini istedim. Onlar da yoğun bir çalışma içerisinde olacaklarını bildirdiler. Çünkü teröre karşı ancak beraberce 'dur' diyebiliriz. Biz Türkiye'ye gelen misafirlerimizi nasıl en güvenli şekilde ağırlıyorsak ki; yakın zamanda Erzurum'da EYOF 2017'de ağırlamıştık. Bu yaz da inşallah İşitme Engelliler Olimpiyatı nedeniyle Samsun'da ağırlayacağız. Aynı şekilde Fransız yetkililerinin de güvenliği sağlayarak takımımızı ve taraftarlarımızı en iyi şekilde ağırlamasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.