Ümit Boyner, Kastamonu'da Üniversitelilerle Bir Araya Geldi

TÜRK Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) eski Başkanı Ümit Boyner, Kastamonu'da düzenlenen 'İnci Kariyer Günleri' etkinliği kapsamında üniversite öğrencileriyle söyleşide bir araya geldi.



Kastamonu Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşide Ümit Boyner, girişimciliğe bakışını, kişisel deneyimlerini ve tavsiyelerini öğrencilerle paylaştı ve öğrencilerin sorularını yanıtladı. Bilginin ve sürekli öğrenmenin önemine değinen Boyner, "Bilgi artık her yerde. Dünyanın tüm kitapları, videoları, eğitici materyalleri artık parmaklarınızın ucunda. Dünyanın en iyi üniversitelerinin kütüphanelerine, en donanımlı eğitmenlerin konuşmalarına, en başarılı kampanya ve proje fikirlerinin sunumlarına erişebiliyorsunuz" dedi. Boyner, günümüzde bilgiyi yönetebilen ve doğru şekilde uygulayanların başarılı olabileceğine vurgu yaparak, "Artık yaşadığınız yer ve coğrafya da bahane olmaktan çıktı. İster Urfa'da olun ister İstanbul'da ister Kastamonu'da ya da New York'ta. Bilgiye ulaşım anlamında artık fark etmiyor" diye konuştu.



Gençler için bilgiden sonraki en önemli sermayenin karakterleri olduğuna işaret eden Ümit Boyner, şöyle konuştu:



"Aileniz çok zengin ya da çok fakir olabilir ancak hayatta başarılı olmak için en büyük sermayeniz önce karakteriniz, sonra da ilişkilerinizdir. Güvenilir, çalışkan, alçak gönüllü, cesur ve tutkulu olmak, yaş ve konumu ne olursa olsun kendini geliştirmeye çalışmak, asla 'oldum' dememek sizi başarıya götürür. Kendiniz için, aileniz için, arkadaşlarınız için, çevreniz için, birlikte çalıştığınız insanlar için ama en çok da içinde yaşadığınız toplum ve dünya için iyi insan olmak, iyi niyetli olmak çok çok önemli. Başarı aslında hepimiz için farklı tanımlar içerir. Bazen sadece birilerinin 'siz varsınız' diye mutlu olması da bir başarıdır. İnsanlara değer vermeye, kendinize yatırım yapmaya, denemeye ve öğrenmeye hep devam edin. Yeniliklere, inovasyona, iyi insanlarla, iyilikle, iyi işler yapmaya inanın. İşimizi akılla, bilimle, vicdanla ve iyi yaşam ve mutluluk hedefiyle yaptığımızda hem dünya hem ülkemiz ama en önemlisi kendimiz için çok büyük adımlar atıyoruz."



Boyner, "En büyük hayaliniz nedir?" sorusuna, "Huzurlu bir ülke istiyorum" diye cevap verdi. Boyner, söyleşinin ardından Kastamonu Üniversitesi içinde yer alan Fazıl Boyner Sağlık Bilimleri Fakültesi'ni de ziyaret etti.



- Kastamonu