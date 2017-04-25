Ümit Besen ve Yeliz, Adana'da unutulmayacak bir eğlence yaşatacak

Fantezi müzik alanındaki klasikleşmiş şarkılarıyla Türk müziğinin yaşayan efsanesi Ümit Besen, gazino kültürüne aşinalığı ile pop ve arabeski birbirine mükemmel şekilde harmanlayan Yeliz ve son dönemin eğlenceli topluluklarından Anason Orkestrası, Adanalılara özledikleri ve unutamayacakları bir eğlenceyi doyasıya yaşatacak. Yeni Bi' Fest Gazino Geceleri'nin detayları ve biletleri için www.biletix.com'a girebilir ya da 0212 266 26 25 no'lu telefonu arayabilirsiniz.

Gazino kültürünü 4 yıldır tekrar canlandıran Yeni Bi' Fest, yaşayanların özlediği, bilmeyenlerin ise merak ettiği gazino eğlencesini çok özel sanatçıların katıldığı özel bir turneyle tekrar yaşatıyor. Meze, müzik ve muhabbet eşliğinde yaşanan eğlence dolu "Yeni Bi' Fest Gazino Geceleri" turnesinde İstanbul ve İzmir'in ardından son durak Adana olacak. Geçmişte gazino kültürünün çok güzel örneklerini yaşatan, sayısız gazinoya ev sahipliği yapan ve günümüzdeki birçok yıldız sanatçının İstanbul'dan önce ilk sahne deneyimi yaşadığı Adana'ya 28 Nisan'da gelecek olan "Yeni Bi' Fest Gazino Geceleri" Sheraton Grand Adana'da mükemmel bir gece yaşatacak.

Ümit Besen ve Yeliz'den eski gazinoları aratmayacak eğlence

Eski gazinolarda da sahne deneyimi yaşayan Ümit Besen ve Yeliz, İstanbul ve İzmir'deki izleyicilerin hala unutamadığı mükemmel performansları ile bu kez Adanalıları coşturacak. Nikâh Masası, Okul Yolunda gibi herkesin ezbere bildiği şarkılarını tüm seyircilerle birlikte büyük bir heyecanla söyleyen Ümit Besen, gerçek bir gazino keyfine imza atıyor. Kendine özgü tarzıyla pop ve arabeski harmanlayan Yeliz ise hem güzel şarkıları, hem de eski gazinolar dönemine ait anılarıyla geceye renk ve eğlence katıyor. Anason Orkestrası ise her dönem çok sevilen eski 45'liklerden oluşan repertuarıyla geçmişten bugüne keyifli bir müzikal yolculuğa çıkarıyor.