Rusya Dışişleri Bakanlığı Silahlanma Kontrol Dairesi Başkanı Mihail Ulyanov, "ABD'nin Suriye saldırısının amacı kimyasal silahla mücadele değil, güç gösterisidir" dedi.



Ulyanov, ABD'nin Suriye hükümetini suçlamakla kalmayıp aynı zamanda araştırma sonuçlarını beklemeden saldırı gerçekleştirdiğini hatırlattı. Ulyanov, "Han Şeyhun'da kimyasal silah kullanımı ile ilgili olayın araştırılması gerekmektedir" dedi. Ulyanov, Rusya ve İran'ın Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü'ne soruşturma yapılmasını söylediklerini belirtti. Rus diplomat Ulyanov, "Soruşturmanın gerçekten etkili olabilmesi için en az üç şart gerçekleştirilmelidir" dedi. Soruşturma kapsamında, araştırmaların olay yerinde yani Han Şeyhun ve Şayrat Hava Üssü içerisinde yapılmalıdır. İnternet bilgileri ve muhalefet anketlerin kullanımı yasaklanmalıdır" açıklamalarında bulundu. - MOSKOVA