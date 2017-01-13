Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması" Sonuçlandı

Yeşilay tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması"nın sonuçları açıklandı.



Yarışmaya ABD, Brezilya, Meksika, Avrupa ülkeleri, Endonezya, Çin ve Avustralya başta olmak üzere 65 ülkeden 510 katılımcı, bağımlılık ve karikatür sanatını buluşturan bin 225 çalışmayla başvurdu. Yarışmada İsmail Büken'in karikatürü Büyük Ödül'e layık görülürken, İsrail'den İlya Katz, İran'dan Bahman Jalali Nokandeh, Belçika'dan Luc de Scheemaeker, Brezilya'dan Silvano Melo ve Rusya'dan Andrei Povov'un katikatürlerine de Baları Ödülü verildi.



Yarışmada sanatçıların eserlerinde, uyuşturucu madde, tütün, alkol, teknoloji, kumar bağımlılığı gibi alt başlıkların yanı sıra, bağımlılıkların insana ve topluma verdiği zararlara da yer vermeleri hedeflendi.



Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı ve Yeşilay Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Peyami Çelikcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından bu yıl ilki düzenlenen uluslararası karikatür yarışmasının amacının madde ve davranışsal bağımlılık konusunda farkındalığı arttırmak olduğunu belirtti.



Yarışmanın, ilk olmasına rağmen 65 ülkeden 510 karikatüristin katıldığını ve çok geniş bir katılım sağlandığını ifade eden Çelikcan, ellerine bin 225 karikatürün ulaştığını ve yapılan değerlendirme sonucu, büyük ödülün Türkiye'den bir karikatüriste gitmesinin memnuniyet verici olduğunu aktardı.



Çelikcan, "Yarışmaya katılmayan ancak sergilenmeye layık görülen eserleri de sergileyeceğiz. Aynı zamanda eserlerden oluşan bir albüm yayınlanacak. Bu şekilde eserlerin kalıcı hale getirilmesi sağlanacak. Biz bu yarışmayı her yıl değişik temalarda devam ettirmek istiyoruz. Uluslararası düzeyde farkındalık oluşturmak için çalışmalar devam edecek." dedi.



Jüri üyelerinden Karikatürcüler Derneği Başkanı Metin Peker ise yarışmaya katılımın kendilerini şaşırttığını ifade ederek, jüri olarak karikatürlerin incelenmesi sırasında zorlansalar da iyi eserlerin bulunmasıyla seçmekte zorlanmadıklarını söyledi.



Görsel iletişimin güçlü olduğu bir dönemde farkındalık açısından bu yarışmanın öneminin büyük olduğunu vurgulayan Peker, eserlerin kullanılması ve kamuoyu tarafından görülmesi için farklı şekillerde insanlar tarafından görülmesinin sağlanması gerektiğini ifade etti.



Birinciliği elde eden yarışmacının 3 bin dolar, başarılı bulunun 5 yarışmacının ise 500'er dolar ve başarı plaketi ile ödüllendirileceği Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması'nın seçici kurulunda Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı ve Yeşilay Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Peyami Çelikcan, Karikatürcüler Derneği Başkanı Metin Peker, Karikatürist Yrd. Doç. Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Karikatürist Muhittin Köroğlu ve onur konuğu İranlı Karikatürist Mehdi Azizi yer aldı.



Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması ödülleri Yeşilay Haftası'nda verilecek ve dereceye giren eserler de yine Yeşilay Haftası'nda sergilenecek.