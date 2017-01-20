Tarım, gıda ve bahçecilik alanında dünyanın en büyük fuarı olan Uluslararası Yeşil Hafta Fuarı Berlin'de başladı.



Bu yıl Macaristan'ın konuk ülke olduğu fuara, aralarında Türk şirketlerinin de bulunduğu 66 ülkeden bin 650 şirket katılıyor.



Bu yıl 82'incisi düzenlenen fuar, Almanya Çiftçiler Birliği ve Alman Gıda ve İçecek Sektörleri Federasyonu sponsorluğunda Messe Berlin tarafından organize ediliyor. Fuarı yaklaşık 450 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.



Tarımsal ürünlerin sergilendiği fuarda, ziyaretçilere katılımcı ülkelerin geleneksel ürünlerinden örnekler sunuluyor.



Fuar 29 Ocak'a kadar açık kalacak.