Uluslararası Yerel Zincirler Buluşuyor 2017 Fuarı Açıldı

Gıda perakende sektörünün organizasyonu Uluslararası Yerel Zincirler Buluşuyor Konferansı ve Fuarı (YZB) 2017, Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın katılımıyla açıldı. Bakan Ağbal, açılış konuşmasında, perakendecilik sektörü ve yerel zincirlerin desteklenmesi ve büyütülmesi gerektiğini söyledi.



Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) tarafından düzenlenen organize gıda perakende sektörünün en büyük konferans ve fuar organizasyonu olan YZB 2017, Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın katılımıyla kapılarını açtı. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirvenin açılışında konuşan Bakan Ağbal, fuara ikinci kez katıldığını belirtti.



Fuardaki temaslarında önemli gelişmelerden haberdar olduğunu, konuştuğu kişilerin olağanüstü bir değişime ve dönüşüme işaret ettiğini söyleyen Ağbal, "Bir değişim, dönüşüm fırtınasının içinden geçiyoruz. YZB'nin ilk yapıldığı 9 yıl öncesine döndüğümüzde küresel ticareti, liberalleşmeyi konuşuyorduk. Bugün yerelleşmeyi konuşuyoruz. 9 yıl önce bölgesel, küresel yapıları, sektörde söz sahibi olan kurumları konuşuyorduk. IBM, Microsoft, BMW ve Ford diyorduk. Bugün Facebook, Twitter gibi internet şirketlerini konuşuyoruz. Radikal bir dönüşüm var. Dijital dönüşüm dünyadaki ekonomik değişimin merkezine oturdu" dedi.



Konuşmasında perakende sektörünün Türkiye'deki, küresel arenadaki gelişmeler ışığında en hızlı ve en çok etkilenen sektörlerin başında geldiğini belirten Maliye Bakanı Naci Ağbal şunları söyledi:



"Ülkedeki gelişmelerden, küresel değişimlerden ilk perakendecilik sektörü etkileniyor. Bizim nazarımızda perakende sektörü son derece önemli ve stratejik bir sektör. Ülkedeki gelişmelerden ilk etkilenen sektörlerin başında perakende geliyor. Özellikle yerel düzeyde bu sektörde büyümek isteyen yerel market zincirlerinin piyasada daha büyük pazar payı, büyüme, istihdama sağladığı katkıyı artırmaları, teknolojiye daha fazla yatırım yapmaları için hükümet olarak her türlü desteği vereceğiz."



Ağbal, toplam market gruplarındaki payı yüzde 40'lara ulaşan yerel market zincirlerinin piyasada daha büyük pazar payı alması, büyümesi, istihdama sağladığı katkıyı daha da artırmaları, teknolojiye daha fazla yatırım yapmaları için hükümetin her türlü desteği vereceğini söyledi.



Yerel Zincirler Buluşuyor etkinliğinin organize gıda perakende sektörü için bir bayram niteliği taşıdığını belirten Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Mustafa Altunbilek konuşmasında TPF'nin 10 yıl önce 100'e yakın üye ile yola çıktıklarına işaret etti ve ekledi:



"11 sene önce başlayan çalışmalarımız, yıllar içinde katlanarak büyüdü. Bugün yerel zincirlerin toplam market gruplarındaki payı yüzde 37.7'ye ulaştı. 66 bini aşkın çalışanımızla, gittikçe büyüyen, sektöre yön veren, güçlü bir yapı haline geldik. Önce ülkemize, sonra da sektörümüze inanarak, bu başarıda katkısı olan herkese Türkiye Perakendeciler Federasyonu adına teşekkür ediyorum; bu gurur hepimizin."



"2017'de dev kadromuza 6 bin çalışan daha ekleyeceğiz"



Konuşmasında Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun 2017 yılı hedeflerinden de bahseden TPF Başkanı Mustafa Altunbilek, şöyle dedi:



"Yerel zincirler olarak son 11 yıldır her yıl çift haneli büyümeye imza atıyoruz. Bu büyümeyi de hep yerelin gücüyle, içimizdeki yerel ruhla başarıyoruz. Her biri içinde vefa taşıyan, milli değerlere bağlı, israftan kaçınan, her adımda mahalleden şehre, şehirden ülkemize yayılan bize has duygular barındıran 66 bini aşkın çalışana sahibiz. Bu dev kadroya bu sene 6 bin çalışan daha ekleyeceğiz. Federasyon olarak kadınlarımızın sektörümüzdeki ağırlığının artırılması ise birinci önceliğimiz. Toplam istihdamımızın yüzde 45'ini kadın çalışanlarımız oluşturuyor. Kadın eli değen her şey güzelleşiyor. İnşallah bu yıl kadın istihdamımızı da yüzde 8 artırmayı hedefliyoruz."



Açılışta konuşan Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz ise dijital dönüşümün getirdiği fırsatlara değinerek teknolojide sürekli yeni metotların geliştiğini belirtti ve teknolojinin insan yaşamındaki önemine çekti ve ekledi:



"Yıllar geçti, büyük metropollerde akıllı evlerde, akıllı şehirlerde yaşar hale geldik. Sanayi devrinin 4'üncü aşamasına geldiğimizde biz de farklı bir yaşam biçimi içindeyiz. Dünyada aşağı yukarı 3 milyar kişi sosyal medyada haberleşiyor. 4 milyar insan internet kullanıcısı. 8 milyar adet mobil cihaz var. Türkiye'ye ise 71 milyon mobil cihaz ve 48 milyon kişi internette, sosyal medyada haberleşme halinde. Her birimiz günde yaklaşık 200 kez telefonumuza bakıyoruz. Her an haberleşme halindeyiz, her an etkileşim halindeyiz."



Dijitalleşmenin günlük hayatın ötesinde sanayide de etkin olarak kullanılmaya başlandığını aktaran Muharrem Yılmaz, yerel zincirlerin de bu gelişmeleri takip etmelerini ve geç kalmamaları gerektiğini vurguladı.



Üretim ve tedarik zincirinin etle tırnak gibi ayrılmaz olduğunu belirten Yılmaz, "Günümüzde kare kodları okutarak faturasının okutan ve karekodları okutarak hesabını ödeyen müşteriler her geçen gün piyasaya hakim olacak. Sizler de tüm bunlara hazırlıklı olun. Haberleşmenin sonsuz imkanlarıyla müşterileriniz ile haberleşin" diye konuştu. (Fotoğraflı) - İstanbul