Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Mustafa Altunbilek, bu yıl perakende sektöründe kadın istihdamını yüzde 8 artırmayı hedeflediklerini ifade etti.



Altunbilek,Türkiye Perakendeciler Federasyonunun düzenlediği "Uluslararası Yerel Zincirler Buluşuyor 2017 Konferansı ve Fuarı"nın açılışında yaptığı konuşmada, bu yıl etkinliğin 9'uncusunu gerçekleştirdiklerini ifade etti.



15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yaşanan sıkıntılara rağmen, aynı azim ve kararlılıkla işlerinin başında olduklarını vurgulayan Altunbilek, "Bu azim ve kararlılığın gereği olarak da, federasyona bağlı tüm derneklerimizle, tüm üyelerimizle, her vatansever gibi bayrağımıza, vatanımıza, demokrasimize, devletimize sahip çıktık. Bu zor şartlarda bir araya gelmeyi başardık." diye konuştu.



Altunbilek, 11 sene önce başlayan çalışmalarının, yıllar içerisinde katlanarak büyüdüğünü, bugün toplam market gruplarındaki yüzde 37,7'lik satış payı ve 66 bini aşkın çalışanla gittikçe büyüyen, sektöre yön veren, güçlü bir yapı haline geldiklerini aktardı.



Verimliliğin en hassas noktaları olduğuna dikkati çeken Altunbilek, "Geçen seneki konuşmamda, neden verimliliği konu olarak seçtiğimize, bir nebze değinmiştim.Tedarik zinciri yönetiminden mağaza yönetimine kadar işimizin her parçasında; kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanmamızın ne kadar önemli olduğundan söz etmiştim. Verimli çalışmayı, rekabetçi olabilmemiz, hedeflerimize ulaşmamız için tek çare olarak tanımlamıştım. Yerel perakendeciler olarak bu konuda önemli adımlar attığımızda bir diğer gerçeğimiz, daha dikkatli yatırımlar yapıyoruz, daha iyi ölçüyoruz, perakendeciliğin matematiğini daha iyi yapıyoruz. Dün hiç önem vermediğimiz bazı konuları çoktan aştık. Verimliliği ve verimsizliği konuşuyoruz, bakış açımızı değiştirmeye çalışıyoruz. Değiştik ve değişmeye devam ediyoruz." şeklinde konuştu.



"Naylon poşetin sınırlandırılmasına destek vereceğiz"



Mustafa Altunbilek, yeni atık yönetmeliğinin de gündemlerine geldiğini belirterek, marketlerde poşet kullanımının sınırlandırılacağı bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.



Federasyon olarak naylon poşet kullanımının sınırlandırılması ile ilgili yeni yönetmeliğe her durumda destek vereceklerini dile getiren Altunbilek, "Biz toplumsal faydanın yanındayız, çevrenin yanındayız, sağlıklı geleceğin, mutlu nesillerin, güçlü Türkiye'nin yanındayız." ifadesini kullandı.



Altunbilek, şunları kaydetti:



"Bu sene burada dönüşüm başlığı altında sektörümüzdeki verimlilik konusunu her yönüyle masaya yatıracağız. Verimliliğin perakendede dönüşümü muhteşem olacak diyeceğiz. Çok şükür eski sıkıntılı kıtlık dönemlerinde değiliz. Ancak dünyanın kaynakları sınırsız değil. Aynı zamanda/işimizin hiçbir parçasında da kaynak bolluğu yok. Dişimizden tırnağımızdan artırdık, kısıtlı sermayelerle, küçük dükkanlardan bu günlere kolay gelmedik.Her zaman halkımızın yanında, tıpkı köy yerindeki bakkalda gibi güvenilir, içten, mahallenin insanı ve dayanağı olmaya devam etmek için, daha güçlü durmak için, verimliliği elden bırakmayacağız."



"Her yıl çift haneli büyümeye imza atıyoruz"



Altunbilek, her geçen yıl tartıdaki ağırlıklarını artırdıklarını belirterek, "Son 11 yıldır her yıl çift haneli büyümeye imza atıyoruz. Bu büyümeyi de hep yerelin gücüyle içimizdeki yerel ruhla başarıyoruz. Her biri içinde vefa taşıyan, milli değerlere bağlı, israftan kaçınan, her adımda mahalleden şehre, şehirden ülkemize yayılan bize has duygular barındıran, 70 bine yakın çalışana sahibiz. Bu dev kadroya bu sene 6 bin çalışan daha ekleyeceğiz. Federasyon olarak tüm üyelerimiz tüm mağazalarımızda istihdama, verimliliğe odaklanıyoruz. İstihdam evet ama kadın istihdamının, kadınlarımızın sektörümüzdeki ağırlığının artırılması ise birinci önceliğimiz." ifadelerini kullandı.



Yerel marketlerin tamamında kadın çalışanlar için kayıtlı, güvenli, sağlıklı bir çalışma ortamı sunduklarını kaydeden Altunbilek, hiçbir ayrıma, baskıya maruz kalmadan çalışan çok sayıda kadın personelleri bulunduğunu, federasyon bünyesinde toplam istihdamın yüzde 45'ini kadınlara ayırdıklarını, bu yıl perakende sektöründe kadın istihdamını yüzde 8 artırmayı hedeflediklerini aktardı.



Sütaş Süt Ürünleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz da dijital teknolojilerin üretim sürecinde kullanılmasının önemini anlatarak, "Bizim ineklerin yem ambarından çok veri ambarı var." dedi.