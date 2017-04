Globus Fuar Kongre Yönetimi ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından düzenlenen Uluslararası Yerel Zincirler Buluşuyor 2017 Konferansı ve Fuarı Haliç Kongre Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Perakendecilik Sektörü Ürünleri, Gıda, Temizlik, Kozmetik, Kırtasiye, Elektronik, Tekstil Ürünleri, Mağaza Tasarımları, Ekipman ve Teknolojileri şeklindedir.



Düzenleyici: Globus Fuar Kongre Yönetimi ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti.



Konusu: Market Donanımları ve Zincir Marketlerde Satılan Ürünler



Türü: Uluslararası İhtisas Fuarı



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Haliç Kongre Merkezi



Mekan Adresi : Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. No: 19



Başlangıç Saati : 12.04.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 13.04.2017 18: 00: 00



Kategori : Uluslararası Yerel Zincirler Buluşuyor 2017 Konferansı ve Fuarı



Tür : Fuar



Ücretlimi? : Hayır