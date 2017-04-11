Uluslararası Yerel Zincirler Buluşuyor 2017 Konferansı ve Fuarı
Globus Fuar Kongre Yönetimi ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti.
Globus Fuar Kongre Yönetimi ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından düzenlenen Uluslararası Yerel Zincirler Buluşuyor 2017 Konferansı ve Fuarı Haliç Kongre Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Perakendecilik Sektörü Ürünleri, Gıda, Temizlik, Kozmetik, Kırtasiye, Elektronik, Tekstil Ürünleri, Mağaza Tasarımları, Ekipman ve Teknolojileri şeklindedir.
Düzenleyici: Globus Fuar Kongre Yönetimi ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti.
Konusu: Market Donanımları ve Zincir Marketlerde Satılan Ürünler
Türü: Uluslararası İhtisas Fuarı
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : Haliç Kongre Merkezi
Mekan Adresi : Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. No: 19
Başlangıç Saati : 12.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 13.04.2017 18: 00: 00
Kategori : Uluslararası Yerel Zincirler Buluşuyor 2017 Konferansı ve Fuarı
Tür : Fuar
Ücretlimi? : Hayır
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