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Uluslararası Yerel Zincirler Buluşuyor 2017 Konferansı ve Fuarı
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Uluslararası Yerel Zincirler Buluşuyor 2017 Konferansı ve Fuarı

Globus Fuar Kongre Yönetimi ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti.

Uluslararası Yerel Zincirler Buluşuyor 2017 Konferansı ve Fuarı

Globus Fuar Kongre Yönetimi ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından düzenlenen Uluslararası Yerel Zincirler Buluşuyor 2017 Konferansı ve Fuarı Haliç Kongre Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Perakendecilik Sektörü Ürünleri, Gıda, Temizlik, Kozmetik, Kırtasiye, Elektronik, Tekstil Ürünleri, Mağaza Tasarımları, Ekipman ve Teknolojileri şeklindedir.

Düzenleyici: Globus Fuar Kongre Yönetimi ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti.

Konusu: Market Donanımları ve Zincir Marketlerde Satılan Ürünler

Türü: Uluslararası İhtisas Fuarı

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : Haliç Kongre Merkezi

Mekan Adresi : Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. No: 19

Başlangıç Saati : 12.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 13.04.2017 18: 00: 00

Kategori : Uluslararası Yerel Zincirler Buluşuyor 2017 Konferansı ve Fuarı

Tür : Fuar

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Karaağaç, Istanbul, İstanbul, Beyoğlu, Sütlüce, Haliç