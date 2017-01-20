Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin 8. Gelecekte İletişim Çalıştayı kapsamında ortaklaşa düzenlediği "Uluslararası Vuslat Sempozyumu" Konya'da başladı.



Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, RTÜK Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Konya Basın Yayın Enformasyon İl Müdürü Cemil Paslı, yerel ve ulusal medya temsilcileri, akademisyenler, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen yerli ve yabancı çok sayıda öğrenci katıldı.



Konya'nın kültürü, tarihi mekanları, sanayisi ve medya konularının ele alınacağı sempozyumun açılışında konuşan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kalender, "En önemli paydaşlarımızdan biri olan RTÜK, bir paydaş olmanın ötesinde iletişim fakültemize her türlü desteği veren, özellikle karşılaştığımız sorunların çözümünde bize son derece samimiyetle yardımcı olan bir kurumdur. Bu bağlamda RTÜK üst kurul üyelerine teşekkür ederim. Bu sempozyum Türk Cumhuriyetlerinden gelen ülkemizde lisans ve lisansüstü eğitim yapan öğrencilerimizin bildirilerinin sunulacağı bir sempozyum olacaktır. Gerçekleştirilecek oturumlarda tarihimizi, kültürümüzü ve Konya'mızın örf ve adetlerini yansıtan birçok bildiri sunulacaktır. Sempozyumumuzun Konya'mıza, ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyor, desteklerini esirgemeyen Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Şahin'e şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.



"Geleceğe yönelik bir proje"



Rektör Prof. Dr. Şahin, ulusal düzeyde bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, "RTÜK ile sürekli yardımlaşma ve dayanışma içerisindeyiz. Böyle bir organizasyondan bahsettikleri zaman çok heyecanlandık ve büyük bir memnuniyetle ev sahipliği yapacağımızı ifade ettik. RTÜK tarihi ve kültürel bağlarımız olan ülkelerin evlatları olarak sizleri organizasyona dahil etmekle geleceğe dönük birçok projenin yürütücüsü olduğunu göstermiş oldu. Türkiye Cumhuriyeti devleti tarihi misyonunu uygun olarak hareket etmektir. Bütün kurumlar devlet adına hareket etmektedir. Bu açıdan geleceğe dönük kardeşliklerin daha da güçlenmesi, iş birliklerin bilinçli ve verimli bir biçimde yürütülebilmesi için bu tür organizasyon ve sempozyumlar çok yararlı olacaktır. Siz değerli misafirlerimizin, öğrencilerimizin birikimlerini, çalışmalarını bizlerle ve birbirlerinizle paylaşacak olmanız da önemli katkılar sağlayacaktır. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



"Medya, doğruları söylemeli, tarafsız olmalıdır"



RTÜK Başkanı Yerlikaya, yaptığı konuşmada, "Medyada sorumluluk taşıyanlar doğruları söylemeli, tarafsız olmalıdır. Medya silah olarak kullanılmamalıdır. Medyayı silah olarak kullanacakların unutmamaları gereken husus, o silahın bir gün kendilerine dönebileceğidir" dedi.



RTÜK öncülüğünde, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve akraba topluluklarından gelerek iletişim fakültelerinde eğitim alan öğrencilerin birlikte hareket edebilmeleri ve Türkiye deneyimlerinin paylaşılması amacıyla 2009 yılından bu yana Gelecekle İletişim Çalıştayları yapıldığını hatırlatan ve diğer ülkelerden gelen genç iletişimcilerin Türkiye'nin birer gönüllü temsilcisi olduğunu dile getiren Yerlikaya, "Çalışmaların sürekliliği açısından da iletişim fakülteleri ile iş birliğini artırarak sürdürmeyi düşünmekteyiz. Sempozyumda, 'Bir Başkent Eski de Olsa Başkenttir' teması ele alınacaktır. Bu sempozyum ile 2017 yılında gerçekleştireceğimiz 9. Gelecekle İletişim Çalıştayı öncesi hazırlık yapılması, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve akraba topluluklarından ülkemize gelerek radyo ve televizyon eğitimi alan öğrencilere ilmi makale yazma becerisinin kazandırılması amaçlanmıştır" diye konuştu.



"Konya ile bütünleşen bir program"



Konya Büyükşehir Başkanı Akyürek ise "RTÜK sadece ceza kesen kanal uyarın bir kurum sanırdık. Yaptıkları bu sempozyum ve sergiyi görünce RTÜK birçok sosyal sorumluluk projesine imza attığını ve daha vizyon, el bir bakış açısıyla hareket ettiğini gördük ve memnun olduk. Konya ile bütünleşen, Konya ile buluşan faaliyetinden dolayı RTÜK ve üyelerine teşekkür ediyorum. Konya hem vuslat şehirdir, Şeb-i Arus kentidir. RTÜK ilgi alanına giren üniversiteyle ve Türkiye'nin en önemli iletişim fakültelerinden birisine sahip olan ve güçlü yerel Anadolu basını açısından bu programın Konya'da yapılması anlamlı ve yerindedir. Programın hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.



"Konya; hoşgörürlüğü ve huzurla kodlanan kadim bir medeniyettir"



Vali Canbolat, Türk Cumhuriyetlerinin kökü, özü, davası, inancı bir olan büyük bir aile olduğunu belirterek, "Devletlerimiz görünürde uzak olsa da gönül coğrafyamızda bizleri ayıran bir sınır asla söz konusu olamaz. Konya şehri ise aramızdaki birliği ve kopmaz bağlarımızın en güçlü teminatlarından biridir. Asırlardır temel değerlere dayanarak ilim ve irfan üreten, alim-bilgin yetiştiren bir şehirdir. Bu şehir İslam medeniyetinin en büyük şehirleri arasına ismini yazdırmış bir şehirdir. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın söylediği gibi 'Bir başkent daima başkenttir' sözündeki gibi ulemasıyla medreseleriyle yazılı eserleriyle camileri, kütüphaneleriyle bir başkent asaletine yaraşan bir şehirdir. Hz. Pir eserlerini bu şehir yazmış bu şehrin sokaklarına mana ve ruh kazandırmıştır. Konya bizim devlet geleneğimizin ve anlayışın en sağlam temellerin atıldığı, adaleti hoşgörürlüğü ve huzurla kodlanan kadim bir medeniyetin beşiğidir" şeklinde konuştu.



Açılış konuşmalarının ardından ilk oturuma geçildi. Katılımcılar, 2 gün boyunca, Konya kültürü, tarihi mekanları, sanayisi ve medya konularında bildiri sunacak. - KONYA