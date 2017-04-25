Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Uluslararası Urla Enginar Festivali'nde 1 milyon ziyaretçi beklediklerini söyledi.



Başkan Uyar, ilçedeki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında geçtiğimiz yıl düzenlenen festivalde ilçeyi 500 bin kişinin ziyaret ettiğini ve 2 milyon enginarın satıldığını kaydetti.



Son yıllarda enginar dikim alanlarının artığını dile getiren Uyar, 2017 yılında Urla'da 9 milyon enginar üretildiğini dile getirdi.



Uluslararası Urla Enginar Festivali 28 Nisan Cuma günü başlayıp, 30 Nisan Pazar akşamı sona erecek.