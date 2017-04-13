Ürgüp ilçesinde, "Uluslararası Ürgüp 7'inci Ressamlar Buluşması" etkinlikleri başladı.



Türkiye'nin ev sahipliğinde Bulgaristan, Romanya, Belarus ve Çek Cumhuriyeti'nden 10 sanatçının katıldığı etkinlik kapsamında ressamlar, Ürgüp Belediyesi Kültür Merkezi'nde çalışmalara başladı.



Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız ile birlikte konuk ressamları ziyaret ederek çalışmalarında başarı diledi.



Etkinliğin detaylarıyla ilgili gazetecilere bilgi veren Belediye Başkanı Yıldız, bir hafta boyunca sanatsal faaliyette bulunacak olan ressamların bir haftalık çalışma sonrasında ortaya çıkan eserlerinin ilçede sergileneceğini aktardı.