Uluslararası Üniversiteler Konseyi'nin Ikby Ziyareti

Uluslararası Üniversiteler Konseyi Başkanı (IUC) Orhan Hikmet Azizoğlu, Türkiye'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) üniversitelere katkı sunma arzusu içerisinde olduğunu belirtti.



Türkiye ve IKBY'de bulunan üniversiteler arasında işbirliğinin güçlendirilmesi için ziyarette bulunan Azizoğlu, Süleymaniye kentinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



IUC heyetinden 4 rektörle birlikte Süleymaniye'ye geldiklerini belirten Azizoğlu, üniversiteler arasındaki işbirliği temelinin atılması için ziyaret ve görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.



Aynı coğrafya üzerinde yüz yıllardır yaşayan Türklerin ve Kürtlerin birbirinden ayrıştırılmasının mümkün olmadığını dile getiren Azizoğlu, "İslam dünyasının ve bu coğrafyanın en önemli ülkesi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin burada bulunan Kürt üniversitelerine katkı sağlama arzusu vardır. Buradaki halkın (bu arzuyu) algılaması için çaba sarf ediyoruz." dedi.



Genel olarak, IKBY ile Türkiye üniversiteleri arasında protokoller yaparak işbirliğini yüksek seviyeye çıkarmayı planladıklarını söyleyen Azizoğlu, "Üniversiteler sayesinde kardeşlik bağı ve birlikte yaşam kültürü güçlendirilmelidir. Yeri geldiği zaman siyasi sorunların çözümüne katkı sunmak istiyoruz. IKBY'deki halkın etnik temele dayalı olmayıp terör eylemleri içerisinde bulunan grupların, iki taraf arasındaki kardeşliği bozamayacağının farkındadır. Bölge halkının Türkiye'ye büyük bir sempatisi var." diye konuştu.



Azizoğlu, "Buradaki halk, ekonomilerinin atar damarının Türkiye olduğunu biliyor. Bunun yanında son 15 yıllık siyaseti ile AK Parti'nin tüm istisnaları bozarak, bölge halkına her türlü imkanların sunulduğunu herkes biliyor." ifadesini kullandı.