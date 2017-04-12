Uluslararası Üniversiteler Konseyi Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu Açıklaması
Uluslararası Üniversiteler Konseyi (IUC) Kurucu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu, “Yükseköğretimde ihtisas ve ihlası birlikte yaşama geçirmeliyiz” dedi.
Uluslararası Üniversiteler Konseyi (IUC) Kurucu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu, "Yükseköğretimde ihtisas ve ihlası birlikte yaşama geçirmeliyiz" dedi.
IUC Kurucu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu, IUC Yönetim Kurulu Başkanı ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Bitlis Eren Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mahmut Doğru, Muş Alparslan Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nihat İnanç, Human İnsani Bilimler Üniversitesi Kurucu Başkanı ve İslam Alimleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Karadaği ile Rektör Prof. Dr. Marivan Ahmed Raşid sohbet toplantılarında bir araya geldi. Azizoğlu ve Karadaği arasında iki gün boyunca süren toplantılarda baş başa görüşmeler de gerçekleşti. Prof. Dr. Ali Karadaği'nin Süleymaniye'nin dışında bulunan Karadağ bölgesindeki malikanesinde IUC Kurucu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu ve heyetinin onuruna verdiği yemekte Süleymaniye bölgesindeki kanaat önderleri de hazır bulundu. Görüşmelerde IUC Kurucu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu ve dünyaca tanınan Müslüman Bilim Adamı Prof. Dr. Ali Karadaği arasındaki samimi ve sıcak dostluk dikkati çekti.
İslam Alimleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Karadaği, Türkiye ve tüm İslam dünyasına yaptığı birleştirici akademik çalışmalardan her zaman bilgi sahibi olduğu ve üniversitede misafir etmekten onur duyduğu IUC Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu ve heyetinin davetlerine katıldıkları için onurlandığını söyledi. Türkiye ile tüm İslam ülkelerinin kardeşlik ilişkilerini geliştirmelerinin İslam dünyası için önem arz ettiğini kaydeden Karadaği, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu birleştirici unsurda en önemli etken olduğunu ifade etti. Azizoğlu, "Hepimiz için önem arz eden ilminiz duruşunuz ve İslami fikriyatınızla tüm İslam dünyasının hak edilmiş saygınlığını kazanan çalışmalarınız, bizlere her zaman rehber olmuştur. Sizinle bir araya gelmek, düşünce ve fikirlerimizi paylaşmaktan çok mutluyum. İslam dünyasının geleceği ile ilgili akademik ve ilmi yol haritasında örtüşen fikriyatımızla inşallah tüm İslam dünyasının, batı, kuzey, doğu emperyalizmine karşı, Müslümanların daha bilinçli ve inançlı olmalarını sağlamaya katkımız olur. Beni ve heyetimi Süleymaniye'deki üniversitenizde ve burada evinizde ağırlayarak onurlandırdınız" diye konuştu.
Daha sonra düzenlenen panelde konuşan Azizoğlu, sözlerine şöyle devam etti:
"Bizler Müslüman dünyası olarak çocuklarımızı ihtisas sahibi yapmak için yoğun çaba ve özveride bulunmaktayız. Lakin özellikle batı toplumları üniversitelerinde okuyan çocuklarımızı onların değer, kavram, kültür ve inançlarına göre dizayn ettikleri yüksek öğretim sisteminde ihtisas sahibi olmalarını sağlarken ihlassız eğitime de tabii tutmakta. Mutlaka çözüm üretmemiz gereken hayati sorun bizim inanç, değer, kavram ve kültürlerimizle yüksek öğretim müfredatımızı yeniden düzenleyerek, ihlassız eğitim ve öğretime son vermeliyiz. Bizler yükseköğretimde çocuklarımızı ihtisas sahibi yaparken, ihlas sahibi de olmalarını sağlamalıyız. Bireyin yetişmesinde ihtisas ve ihlas mutlaka birlikte olmalıdır" ifadelerini kullandı. - ANKARA