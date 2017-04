TRT'de yayınlanan "Bir Yastıkta Kocayalım" adlı programın yapımcısı Süreyya Önal, hemen her kanalda evlilik programı olduğunu belirterek, "Seyirci artık bunlardan da sıkıldı. Biz bu boşluğu doldurduk. Şimdi dramalarda olduğu gibi, evlilik programı klişesi de bitiyor." dedi.



TRT'nin İzmir Çeşme'de bu yıl ikincisini düzenlediği "Uluslararası TRT İzleme Günleri" kapsamında gerçekleştirilen "Format Oturumu"nda, TRT'nin yerli formatlarının yapımcıları konuştu.



Sorunlu evliliklere çözüm önerileri sunan program olarak takdim edilen "Bir Yastıkta Kocayalım"ın yapımcısı Süreyya Önal, format üretmenin uzun ve yorucu bir süreç olduğunu anlattı.



Önal, yeni bir formatın, seyircinin ilgi duyduğu konuları içermesi ve o alanda bir boşluğu doldurması gerektiğini söyledi.



"Şiddet, ihanet gibi şeyler olmasa, diziler izlenmez" klişesinin TRT tarafından kırıldığını ifade eden Önal, "Hemen her kanalda evlilik programı var. Seyirci artık bunlardan da sıkıldı. Burada bir açık vardı. Evlendirmeye çalıştılar ama evlendikten sonra ne olduğuna bakmadılar. Biz bu boşluğu doldurduk. Şimdi dramalarda olduğu gibi, evlilik programı klişesi de bitiyor." diye konuştu.



Önal, ilk ve denenmemiş bir format yaptıklarını belirterek, dramayla programı birleştirdiklerini kaydetti.



Seyirciye, alternatif bir gündüz kuşağı programı sunduklarını aktaran Önal, şunları söyledi:



"Yurt dışında, özellikle Amerika'da çift terapisi ya da evlilik kampı gibi programlar vardı ama kendi değerlerimizin üzerine kurulan bir proje üretmek istedik. Günümüzde boşanma oranı oldukça yüksek. Gündüz kuşağında da seyirciler genellikle kadınlar. Sorunlarına çözüm bulmak isteyen çiftler bize başvuruyor. Biz evliliği sorunlu olan insanlara, 'Boşanmadan önce başka yollar da var' diyoruz. Onların gerçek hikayelerini canlandırma yöntemiyle ekrana taşıyoruz. Bir aile danışmanıyla evlilik ve evlilikteki sorunların çözümüne dair konulara yer veriyoruz."



"Soru, sunucu ve yarışmacı çok önemli"



Sunuculuğunu Engin Hepileri'nin yaptığı "Altın Petek" adlı yarışmanın yapımcılarından Ramazan Arman da bir format oluşturmanın çok heyecan verici olduğunu anlattı.



Arman, eksiksiz bir fikir üretmenin zaman aldığının altını çizerek, "Seyirciler artık çok çabuk sıkılıyor. O yüzden de farklı şeyler arıyor. Her gün aynı şeyi izlemek istemiyor. Yaptığınız şeyin ekranda nasıl bir karşılık aldığını gördüğünüzde de gerçek bir deneyim elde ediyorsunuz." diye konuştu.



Bir yarışmada soru, sunucu ve yarışmacının çok önemli olduğuna dikkati çeken Arman, "Biz, yapımcıların yeteneğini ortaya çıkarabileceği bir format oluşturmaya çalıştık. Arka planda farklı senaryoların üretilebileceği bir iş çıkmalıydı. Şimdi Altın Petek yarışmasına yaklaşık 250 bin başvuru var. Artık yarışmacılar daha çok dikkat çekmeye başladı. Yarışmacının iyi bir hikayesi varsa, bu izlenmeyi çok etkiliyor. Seyirci, heyecanla birlikte insanların hikayelerini merak ediyor." ifadelerini kullandı.