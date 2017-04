Trabzon'da 5 ülkenin katılımıyla düzenlenen "Uluslararası Trabzon Edebiyat Festivali" devam ediyor.



Karadeniz Yazarlar Birliği Derneği tarafından düzenlenen "Uluslararası Trabzon Edebiyat Festivali" çeşitli etkinliklerle devam ediyor. 21-26 Nisan tarihleri arasında Gürcistan, Azerbaycan, İran ve Rusya'dan gelen 35 edebiyatçının katıldığı festivalin Vakfıkebir ayağı Mehteran eşliğinde ilçe turuyla başladı. Vakfıkebir Limanı'nda Gülbaharhatun'un karaya çıkışının temsili olarak gerçekleştirildiği etkinlikte halk oyunlarının gösterisinin ardından ekmek sunumu yapıldı. Vakfıkebir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde Büyüklimanlı fotoğraf sanatçıları ve basın mensuplarına ait fotoğraf sergisi açılışında konuşma yapan Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, Vakfıkebir'in tarihi ile çok köklü bir ilçe olduğunu belirterek, tarihinde birçok olaylara tanıklık etmiş ekmeği ve tereyağıyla ticarete konu olmuş bir liman kenti olduğu söyledi.



Vakfıkebir'i her anlamda hem Trabzon'a hem de dünyaya tanıtmak gayreti içerisinde olduklarını kaydeden Başkan Balta, "Edebiyat festivali hem Vakfıkebir'in tanıtımına hem de kültür alışverişimize önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Vakfıkebir'de çok değerli sanatçılar ve insanlar yetişti. Bizler daha çok sanatçılar yetiştirmek istiyoruz. Biz tarihimizle, kültürümüzle, sanatımızla yoğrularak ilçemizi dünyaya tanıtmak gayreti içerisindeyiz. Bu etkinliğimizle tarih yenilemesi ve yüklemesi olacak ki bu çok önemli. Geçmişini bilemeyen geleceğini inşa edemez. Bizim geçmişimizle şu an misafirlerimiz olan ülkelerle çok köklü kültürel ve tarihi bağlarımız var" dedi. - TRABZON