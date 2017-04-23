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Saç Festivaline hazırlanan mankenler detay

Saç Festivalinden detaylar



Ukrayna'nın Başkenti Kiev'de düzenlenen uluslararası "The Crystal Angel" Saç Festivali sona erdi. Festivale Ukrayna, Türkiye, Fransa, İtalya, Yunanistan ve Beyaz Rusya'dan çok sayıda kuaför ve makyaj sanatçısı katıldı.