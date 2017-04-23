Uluslararası "The Crystal Angel" Saç Festivali

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Saç Festivaline hazırlanan mankenler detay Saç Festivalinden detaylarUkrayna'nın Başkenti Kiev'de düzenlenen uluslararası "The Crystal Angel" Saç Festivali sona erdi.

Uluslararası 'The Crystal Angel' Saç Festivali

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Saç Festivaline hazırlanan mankenler detay
Saç Festivalinden detaylar

Ukrayna'nın Başkenti Kiev'de düzenlenen uluslararası "The Crystal Angel" Saç Festivali sona erdi. Festivale Ukrayna, Türkiye, Fransa, İtalya, Yunanistan ve Beyaz Rusya'dan çok sayıda kuaför ve makyaj sanatçısı katıldı.

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