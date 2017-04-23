Uluslararası "The Crystal Angel" Saç Festivali
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Saç Festivaline hazırlanan mankenler detay Saç Festivalinden detaylarUkrayna'nın Başkenti Kiev'de düzenlenen uluslararası "The Crystal Angel" Saç Festivali sona erdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Saç Festivaline hazırlanan mankenler detay
Saç Festivalinden detaylar
Ukrayna'nın Başkenti Kiev'de düzenlenen uluslararası "The Crystal Angel" Saç Festivali sona erdi. Festivale Ukrayna, Türkiye, Fransa, İtalya, Yunanistan ve Beyaz Rusya'dan çok sayıda kuaför ve makyaj sanatçısı katıldı.