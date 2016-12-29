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Uluslararası Tango Festivali Galası ve Yeni Yıl Konseri

Uluslararası Tango Festivali Galası ve Yeni Yıl Konseri

Ender Sakpınar şefliğindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Sultans Of İstanbul Tango Festivali Galası ve Yeni yıl Konseri ile 30 Aralık'ta Lütfi Kırdar Auditorium'da sahne alıyor.

Uluslararası Tango Festivali Galası ve Yeni Yıl Konseri

Ender Sakpınar şefliğindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Sultans Of İstanbul Tango Festivali Galası ve Yeni yıl Konseri ile 30 Aralık'ta Lütfi Kırdar Auditorium'da sahne alıyor.

Şef: Ender Sakpınar Solist: Rustem Rahmedov (Piyano)

Solist: Tolga Salman (Bandoneon)

Solist: Sebastian Arce (Dansçı)

Solist: Utku Küley & İris Doğdu (Dansçı)

Solist: Maxim Gerasimov & Maria Marinova (Dansçı)

Solist: Loukas Balokas & Georgia Priskou (Dansçı)

Program: Dünya Tangolarından Seçmeler

Kaynak: Etkinlik.io

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