Markaların yeni yol haritalarının belirlendiği, değişimi yönetenlerin bir araya geldiği, markaların birbirinden ilham aldığı Uluslararası Sürdürülebilir Markalar Konferansı, 20-21 Nisan'da İstanbul'da düzenlenecek.



"Amacını Etkinleştirme" temasıyla Swissotel'de gerçekleştirilecek konferansın konuşmacıları arasında Nike ve NASA'nın birlikte kurduğu sürdürülebilir malzeme ve inovasyon platformu "LAUNCH"ın Nordik lideri Sofus Midtgaard, global lider Ahmet Bozer, tüm sektörlerden 5 binin üzerinde marka takımı ile davranış değişikliği stratejisi çalışmaları yapan Sille Krukow, start-up'ların ve yatırımcıların buluştuğu en önemli platform olan YouNoodle'ın kurucusu Thorsten Kolind gibi alanında uzman kabul edilen isimler bulunuyor.



BASF Global Sürdürülebilirlik Başkanı Andreas Kischerer, Ülker Global Pazarlama Başkan Yardımcısı Berna Akyüz Öğüt, kavramsal psikoloji ve davranış ekonomisinin sayılı öncülerinden "Innervetion" kavramını geliştiren ve Ogilvy Change'in Direktörü Sam Tatam'ın yanı sıra oyuncu Şevket Çoruh, gazeteci-yazar Aslı Şafak, yazar Azra Kohen, oyuncu-girişimci Mert Fırat ve orkestra şefi Cem Mansur da konuşmacılar arasında yer alıyor.



Dünya ekonomisini sürdürülebilir ekonomiye dönüştürmek amacıyla geleceği şekillendiren şirketlerin oluşmasına katkı sağlayan Sürdürülebilir Markalar Küresel Platformu (Sustainable Brands), markalar ve tüm paydaşlarını Boston, San Diego, Kopenhag, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Barselona, Cape Town, Bangkok, Kuala Lumpur, Sydney ve Tokyo ile birlikte İstanbul'da da bir araya getiriyor.



Sustainable Brands İstanbul Başkanı Semra Sevinç, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 21. yüzyıl değişen pazar dinamiklerinde, belirsizliklerin dünyasında amaçlarını harekete geçiren lider markaların, karlılıklarını artırarak ve büyüyerek başarıyla yollarına devam ettiğini belirtti.