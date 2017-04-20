Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali'ne Doğru

Silifke ilçesinde, bu yıl 44.'sü düzenlenecek olan Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali hazırlıkları başladı.



Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, düzenlediği basın toplantısında, festivalinin bu yıl daha coşkulu ve dolu geçeceğini söyledi.



Festivali yine 20-25 Mayıs tarihleri arasında kutlamayı planladıklarını ifade eden Turgut, şunları kaydetti:



"Yurt içi ve yurt dışından birçok halk dansları topluluğu festivalimize renk katacaklar. Bunun yanında festival kapsamında kurulan çadırlarla ilgili bazı düzenlemeler getirdik. Kıl çadırların yöremize özgü eşyalarla kurulmasını, yöresel yemek ve meyvelerin daha ağırlıklı satılması ve ikram edilmesi konusunda çalışmalarımız oldu. Ayrıca, hafta boyunca sergi açılışları, tiyatro gösterileri, basketbol turnuvaları, halk oyunları gösterileri, avcılık ve atıcılık yarışları, pop ve Türk halk müziği yarışmaları, belediye fasıl grubu konserleri, batırık yarışması, heykel sempozyumu ve satranç turnuvaları gibi çeşitli etkinlikler yer alacak olup festivalimizin her akşamında, birbirinden ünlü sanatçılar sahne alacak."



Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda Silifke'de kültür coşkusunun en iyi şekilde yaşanacağını belirten Turgut, "Her yıl kutladığımız ve geleneksel hale getirdiğimiz 44. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivalimiz, bu yılda halkımıza açık ve ücretsiz olacak." dedi.