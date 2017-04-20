Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali Hazırlıkları Başladı

Mersin'in Silifke ilçesinde 44'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali'nin hazırlıkları başladı.



Silifke Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut, Silifke Müzik ve Folklor Festivali'nin bu yıl daha coşkulu ve dolu dolu geçeceğini belirterek, "Her yıl olduğu gibi bu yılda gerek basın mensuplarımızın gerekse her kesimden vatandaşlarımızın görüş ve fikirlerini alarak güzel bir hazırlık çalışması yaptık. Festivalimizi bu yıl yine 20-25 Mayıs tarihleri arasında kutlamayı planlıyoruz" dedi.



Tayland, Ukrayna, Gürcistan, KKTC, Silivri, Bergama, Arhavi, Türkiye Folklor Kurumu, Tubil, Ankafem, Afagder, Mersin gibi yurt içinden ve yurt dışından birçok halk dansları topluluğunun festivale renk katacaklarını vurgulayan Turgut, "Bunun yanında festival kapsamında kurulan çadırlarla ilgili bazı düzenlemeler getirdik. Kıl çadırların yöremize özgü eşyalarla kurulmasını, yöresel yemek ve meyvelerin daha ağırlıklı satılması ve ikram edilmesi konusunda çalışmalarımız oldu. Ayrıca hafta boyunca sergi açılışları, tiyatro gösterileri, basketbol turnuvaları, halk oyunları gösterileri, avcılık ve atıcılık yarışları, Türk pop ve Türk halk müziği yarışmaları, belediye fasıl grubu konserleri, batırık yarışması, heykel sempozyumu ve satranç turnuvaları gibi çeşitli etkinlikler yer alacak olup festivalimizin her akşamında, birbirinden ünlü sanatçılar sahne alacak" diye konuştu.



Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda Silifke'de kültür coşkusunun en iyi şekilde yaşanacağını belirten Turgut, şöyle devam etti:



"Her yıl kutladığımız ve geleneksel hale getirdiğimiz 44. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivalimiz, bu yılda halkımıza açık ve ücretsiz olacaktır. Bir Yörük yurdu olan Silifke'mizde 1974 yılından beri kültür değerlerimizi yaşatmak, canlı tutmak ve bunu yurt içinden ve yurt dışından gelen insanlara tanıtmak için festivaller yapıyoruz. 1974 yılında Müzik ve Folklor Festivali olarak başlayan ve 44 yıldır başarılı bir şekilde kutladığımız festivalimizi bu yılda en iyi şekilde gerçekleştirmenin heyecanını ve coşkusunu yaşamaktayız. Göreve geldiğimiz andan itibaren sanatın, kültürün, sporun ve barışın kenti olma yolunda başarılı hizmetler gerçekleştirdik. Bu hedefte ve yolumuzda her geçen gün şevkle, heyecanla ve gururla yürümeye devam edeceğiz. Yaklaşık 3000 yıllık tarihe ve eşsiz güzelliklere sahip olan Silifke'mize en iyi hizmetleri sunmak, benim ve mesai arkadaşlarım için büyük bir onur olmaya devam edecektir. Bütün halkımızı 20-25 Mayıs tarihleri arasında kutlayacağımız Uluslararası Müzik ve Folklor Festivalimize bekliyoruz" - MERSİN