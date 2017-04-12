Uluslararası Piyasalar Referandum İçin "Evet" Oyunu Fiyatlıyor

Oxford Economics'in kıdemli ekonomisti Nafez Zouk, 16 Nisan'da yapılacak referandum undan "Evet" oyunun çıkmasının piyasalar açısından olumlu algılanacağını belirtti.



Merkezi başkent Londra'da bulunan Oxford Economics'in kıdemli ekonomisti Zouk tarafından hazırlanan bilgi notunda, "Evet piyasalar için en pozitif sonuç olacaktır. Pazar günkü anayasa referandum una doğru ilerlerken Türk varlıklarına ilişkin olarak pozitif olmaya devam ediyoruz. Türk lirası temelde olması gerekenden daha düşük. Piyasaların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferinin politik dengeyi iyileştirebileceğini şimdiden fiyatlamasıyla bu yıl yerel tahvillerde ralli olanağı görüyoruz." ifadelerini kullandı.



Mevcut anketlerde kararsız oyların hala yüksek seviyede olduğunu belirten Zouk, "Daha küçük bir farkla ya da biraz daha yüksek riskle de olsa temel dayanağımız 'Evet' oyunun galip geleceği yönünde." değerlendirmesini yaptı.



Sandıktan "Evet" sonucunun çıkması halinde piyasaların daha olumlu tepki vereceğini vurgulayan Zouk, "Hayır sonucu ise politik belirsizliğin uzamasına ve Türk varlıklarında satışa neden olacaktır." öngörüsünde bulundu.



Zouk, küresel risk ortamındaki gelişmelerin ise Türk lirasını destekleyebileceğine işaret ederek dolar/TL kurunun yıl sonunda 3,5 seviyesini görebileceğini kaydetti.



Gelecek aylarda enflasyonun zirve yapabileceğinin altını çizen Zouk, yıl sonuna doğru ise enflasyonun yüzde 9'a gerileyebileceğini belirtti.



Zouk, gelecek dönemde ABD dolarının nispeten daha zayıf seviyelerde seyretmesi ve düşük getiri seviyelerin devam etmesi halinde sermaye akışlarının Türkiye gibi yüksek getirisi olan piyasalara yönlenebileceğini vurguladı.



Daha önce AA muhabirine değerlendirmede bulunan Bluebay Varlık Yönetimi'nin Gelişen Piyasalar kıdemli stratejisti Timothy Ash de piyasalarda dengelenme ve istikrar beklentisinin hakim olduğunu ifade etmişti.



Ash, "Eğer referandum dan çıkan sonuç 'Evet' olursa TL'nin güçlendiğini görebiliriz. Bu durumda TCMB de sert bir şekilde politika faizini azaltma yoluna gidebilir." ifadelerini kullanmıştı.