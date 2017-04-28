Uluslararası Osmanlı Döneminde Kudüs Sempozyumu
ULUSLARARASI OSMANLI DÖNEMİNDE KUDÜS SEMPOZYUMU etkinliği 2017-04-29 09: 30: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
ULUSLARARASI OSMANLI DÖNEMİNDE KUDÜS SEMPOZYUMU etkinliği 2017-04-29 09: 30: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şişli
Mekan : Cevahir Otel Kongre ve Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Darülaceze Cad. No: 9
Başlangıç Saati : 29.04.2017 09: 30: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 11: 30: 00
Kategori : ULUSLARARASI OSMANLI DÖNEMİNDE KUDÜS SEMPOZYUMU
Tür : Söyleşi
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io