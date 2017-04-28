Uluslararası Osmanlı Döneminde Kudüs Sempozyumu

ULUSLARARASI OSMANLI DÖNEMİNDE KUDÜS SEMPOZYUMU etkinliği 2017-04-29 09: 30: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Uluslararası Osmanlı Döneminde Kudüs Sempozyumu

ULUSLARARASI OSMANLI DÖNEMİNDE KUDÜS SEMPOZYUMU etkinliği 2017-04-29 09: 30: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Cevahir Otel Kongre ve Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Darülaceze Cad. No: 9

Başlangıç Saati : 29.04.2017 09: 30: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 11: 30: 00

Kategori : ULUSLARARASI OSMANLI DÖNEMİNDE KUDÜS SEMPOZYUMU

Tür : Söyleşi

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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