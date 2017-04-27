Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Uluslararası Osmanlı Çileği Kültür ve Sanat Şenlikleri'nin 19-21 Mayıs tarihlerinde yapılacağını bildirdi.



Başkan Uysal, Atatürk Kültür Merkezi'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yapılan toplantıda yaptığı konuşmada, bu yıl yapılacak şenliklerin kültürel ve sanatsal ağırlıklı geçeceğini söyledi.



Erdemir Ofis binası yanına kurulacak sahnede aralarında Kibariye, Betül Demir, Grup 84'ün yer alacağı isimlerin konser vereceğini anlatan Uysal, "Müzik, sanat yapan, kendisini kanıtlamak isteyen şair, ressam, müzisyenlerimize kapımız her zaman açık. Ben farklı bir insanım, benim farklı bir becerilerim var diyenler şenliklerimizde yer alabilir." dedi.



Şenliklere Madonna'nın geleceği yönündeki söylentilere değinen Uysal, şöyle konuştu:



"Aslında biz herkesi getirebiliriz. Bu gücümüz var ama öncelikle şehrimizin giriş çıkışı çok güzel olur. Sosyal donatı alanları yapılır. İlçemizde bir marina ya da yat parkımız olur. Bir iki tiyatromuz, müze kentimiz olur. Yılda 50-100 bin kişi kış turizmi için gelmeye başlar, ilçemizin ötelenmiş ve gecikmiş tüm hizmetlerini yaparız, futbol takımımız bir veya ikinci ligde oynar o zaman Madonna'yı getiririz."



Uysal, şenlik programının kısa sürede netlik kazanacağını kaydetti.