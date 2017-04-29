Uluslararası öğrenciler Sevgi Yolunda buluştu

2 gün devam edecek organizasyon renkli görüntülere sahne oluyor.



KÜTAHYA - Kütahya'da, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu ve Hayme Ana Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından bu yıl 10'uncusu organize edilen 'Uluslararası Öğrenci Buluşmalar' başladı. 2 gün devam edecek organizasyon renkli görüntülere sahne oluyor.

Türkiye'nin 33 şehirde "Rengimiz Türkiye Hazırız Geleceğe" sloganıyla gerçekleştirilen 10. Uluslararası Öğrenci Buluşmasına, Kütahya'da öğrenim gören 18 ülkeden misafir öğrenciler katıldı. Hayme Ana Uluslararası Öğrenci Dernekleri Temsilcisi Selman Narlı, "Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde okuyan farklı ülkelerden Kütahyamıza misafir gelen öğrencilerimiz ile her yıl düzenlenen öğrenci buluşmaları düzenliyoruz. UDEF ve ona bağlı derneklerin gönül birliğiyle gerçekleştirdiği organizasyon kapsamında 20 ayrı ülkede 55 ayrı buluşma düzenlenecek. Bu buluşmalar sayesinde dünyanın dört bir yanından öğrenim görmek için Türkiye'ye gelen uluslararası öğrenciler hem kendi kültürlerini tanıtma fırsatı bulacak hem başka kültürleri tanıma imkanı elde edecek. En nihayetinde ise her kültüre ait renkler Türkiye'nin kültürel zenginliği içinde kendine yer bulacak. Organizasyonumuz 2 gün boyunca devam edecek. Kütahyalıları birlik ve beraberlik buluşmamıza davet ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim" dedi.

Buluşmaya katılan Vali Ahmet Nayir, öğrenciler tarafından hazırlanan sergileri gezerek, öğrencilerden yaptıkları çalışmalar ve ülkelerinin tarihi ve doğal güzellikleriyle sergiledikleri ürünlerle alakalı bilgiler aldı. Bu arada öğrenciler, ülkelerinin yöresel elbiselerini protokol üyelerine giydirdi.

Kütahya İHH Acil Yardım ve Arama Kurtarma Ekibi açtığı stand ile gönüllülük esası ile kurulan ekibi ve çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunup, Kütahyalıların acil yardım ve afet konusunda bilgilendirilmesi konusunda farkındalık oluşturulmasına dikkat çekti.

UDEF ve ona bağlı derneklerin gönül birliğiyle gerçekleştirdiği organizasyon kapsamında 20 ayrı ülkede 55 ayrı buluşma düzenlenecek. Bu buluşmalar sayesinde dünyanın dört bir yanından öğrenim görmek için Türkiye'ye gelen uluslararası öğrenciler hem kendi kültürlerini tanıtma fırsatı bulacak hem başka kültürleri tanıma imkanı elde edecek.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu ve Hayme Ana Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından bu yıl 10. organize edilen 'Uluslararası Öğrenci Buluşması'na Kütahya Valisi Ahmet H. Nayir, AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa şükrü Nazlı, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş, AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, İHH Kütahya İl Başkanı Mustafa Yenipazar, STK temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.