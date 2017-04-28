Uluslararası Öğrenciler Kültürlerini Tanıttı

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneğinin düzenlediği "10. Uluslararası Öğrenci Buluşması" etkinliğinde,Trakya Üniversitesi'nde öğrenim gören yabancı öğrenciler kültürlerini tanıttı.



Saraçlar Caddesi'nde kurulan stantlarda, yöresel kıyafetler giyen Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Yunanistan, Gambiya, Karadağ, Kırım, Kosova, Makedonya, Suriye, Tacikistan, Botsvana, Mısır ve Afganistanlı öğrenciler ziyaretçilere ülkelerini anlattı.



Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, uluslararası öğrenci buluşması etkinliğinin gelenekselleştiğini söyledi.



Amaçlarının öğrencilerin organizasyon kabiliyetini artırmak ve ülkelerine olan özlemlerini gidermek olduğunu ifade eden Çalışkan, "Aynı zamanda bu öğrencileri Edirne halkıyla buluşturuyoruz. Öğrenciler ülkelerine ait yöresel kıyafet, eşya ve tatları sergiliyor, bunları birebir anlatıyor." diye konuştu.



Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinlik yarın sona erecek.