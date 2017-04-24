"Uluslararası Öğrenciler Eğitim Kalitesinin Göstergesidir"

İSTANBUL Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Haluk İşeri, uluslararası öğrencilerin eğitim kalitesinin bir göstergesi olduğunu belirtti.



"4-5 ÜLKEDEN ULUSLARARASI ÖĞRENCİMİZ VAR"



Bu sene ilk diş hekimlerini mezun edecek olan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi birinci sınıf öğrencileri için de önlük giyme töreni düzenledi. 65 öğrenci diş hekimliği mesleğine ilk adım sayılan beyaz önlük giyme törenine katıldılar. Törende öğrencilere diş hekimliği mesleğine dair tavsiyelerde bulunulurken, DHA'ya konuşan Fakülte Dekanı Prof. Dr. Haluk İşeri de şunları söyledi:



"Bu sene giren öğrencilerimiz hekimliğe adımlarını bugün attılar. 5 yıldır düzenlediğimiz geleneksel beyaz önlük giyme törenini bugün gerçekleştirdik. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi için tarihi bir yıl çünkü ilk mezunlarımızı bu sene vereceğiz. 5 yıldır eğitimimiz devam ediyor ve bu sene ilk mezunlarımız hekimliğe adımını atacaklar. Bu açıdan bizlerin çok mutlu olduğu bir dönem yaşıyoruz. Bu vesile ile diş hekimliği ile de alakalı belki bir kaç şey söylemem uygun olur. Diş hekimliği mesleğine öğrencilerden, gençlerden gerçekten çok talep var. Çok sayıda öğrenci diş hekimliği mesleğine sahip olmak istiyor. Çünkü gerçekten diş hekimliği mesleği son yıllarda ciddi gelişimler gösteren özellikle teknoloji gelişimi ile yeni malzemelerin üretilmesi ile araştırma geliştirme ile atılımlar yapan bir meslek. Hem sağlık alanında bir hizmet verilmesi hem yeniliklere açık olması mesleğimizin değerini artırıyor. Aslına bakarsanız bugün dünya her türlü eğitim konusunda, her ülkeden insanların üniversitelerde yer alması gereken bir tablo gösteriyor. Bu zaten uluslararası olmanın bir olmazsa olmazı uluslararası öğrenciler. Bizim fakültemizde de 4-5 ülkeden uluslararası öğrencimiz var. Bu öğrencilerin tercih ediyor olması da bizim kalitemiz açısından, uyguladığımız eğitim açısından bizleri motive ediyor."



Beyaz Önlük Giyme Töreninde konuşan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İ. Yaşar Hacısalihoğlu da gençlere doktorluk ile ilgili tavsiyeler vererek şunları söyledi:



"Eğitimin kalitesi kalibresi kuşkusuz öncelikli hedeftir ama bunun kadar önemli olan üniversite ruhunu edinebilmektir. Üniversiteler değer üreten yerlerdir. Sonuçta onları okul işlevinden daha farklı, daha zengin işleve taşıyan şey de odur. Sürekli sorgulayan, araştıran, yenilikleri takip eden dünya ile hemhal olabilen, çağına tanıklık edebilen bireylerin adıdır üniversiteli olmak. O açıdan sevgili gençler sizlerin bu anlayışla bu değer yükü ile buradan yoğrularak yetişmenizi çok arzu ediyoruz. Sonuçta sizlersiniz bizim umudumuz ve geleceğimiz. Öncelikle ülkeniz, milletiniz ve tüm insanlık adına bütün yeniliklerin sizlerle ortaya çıkmasını umut ediyoruz. Size umut bağlıyoruz. Bir başka son derece önemli şey, bunların hepsini taçlandıran şey, hekimliğin o kutsiyetini bize hissettirecek olan anlayış. O da dürüstlük. O değeri hiçbir zaman, hiçbir koşul altında, hiçbir baskı altında, hiçbir güç altında sizden uhdenizden çekip alınmasını engelleyebilme direnciniz." - İstanbul