Uluslararası Öğrenciler Edirne'de Buluşacak

Uluslararası Öğrenci Buluşması 28 Nisan Cuma günü gerçekleşecek.



Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen "Uluslararası Öğrenci Buluşması"nın Edirne etabının 28 Nisan Cuma günü Saraçlar Caddesi'nde yapılacağını söyledi.



Çalışkan, 20 ülke 55 şehirde düzenlenen 10. Uluslararası Öğrenci Buluşması'nın bu yılki temasının "Rengimiz Türkiye Hazırız Geleceğe" olduğunu belirtti.