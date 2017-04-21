Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi'nde 4 Kıtadan 925 Katılımcı Yer Aldı

İstanbul'da 4'üncüsü yapılan Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi'nin açıklanan sonuç raporuna göre, dört kıtadan 925 katılımcı Zirve'de yer aldı. Türk firmaları 225 ticari eşleştirme görüşmesiyle nükleer pazarındaki fırsatları kovaladı.



Nükleer Mühendisler Derneği'nin ev sahipliğinde 8-9 Mart 2017 tarihinde düzenlenen 4'üncü Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi'nin sonuç raporu açıklandı. Rapora göre, zirve'ye nükleer alanında söz sahibi 148 şirket ve 15 kurum katıldı. Ortadoğu ve Afrika'nın en büyük nükleer etkinliğinden olan Zirve; Fransa, İngiltere, ABD, Ukrayna, Almanya, İsviçre, Ürdün, Mısır, Rusya, Finlandiya, İspanya, Güney Afrika, Birleşik Arap Emirlikleri, Japonya, Çin, Hindistan, Kanada, İtalya ve Güney Kore gibi ülkelerden 925 katılımcıyı ağırladı.



"Almanlar yoğun ilgi gösterdi"



Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi Organizasyon Komitesi Başkanı Koray Tuncer, Zirve'nin Türkiye'de gerçekleşen uluslararası nitelikli bir enerji etkinliği olduğunu söyledi. Tuncer, iki gün boyunca bilimsel oturumlarda nükleer enerji alanında inşaattan taşımacılığa, nükleer güvenlikten sektördeki hukuki alt yapıya kadar her detayın alanında uzman yerli ve yabancı konuşmacılar tarafından konuşulduğunu ifade etti. Zirve'nin ticari eşleştirme görüşmeleriyle de ekonomik fayda sağladığını bildiren Tuncer, Türk firmalarıyla uluslararası nükleer firmalarının bir araya geldiği 225 görüşmenin yapıldığını, özellikle Almanya nükleer sanayi sektöründen gelen 25 firmanın Türk tedarikçilerle yaptıkları görüşmelerin son derece önemli olduğuna dikkat çekti.



Sinop nükleer santral projesi dikkat çekti



Zirve'nin en dikkat çeken unsurlarından biri de Sinop nükleer santral projesinin üç boyutlu simülasyonu oldu. Ziyaretçiler, tasarlanan özel alanda, sanal gerçeklik uygulamasıyla Sinop nükleer santral projesini sanki içindeymiş gibi gezdi. - İSTANBUL