Uluslararası New York Otomobil Fuarı - New

- Uluslararası New York Otomobil Fuarı

Fuarda sergilenen araçlardan detaylar NEW YORK - ABD'nin New York kentinde başlayan 117. Uluslararası Otomobil Fuarı'nda son model otomobiller kadar kamyonet ve 4x4'ler de büyük ilgi görüyor. Fuarda yenilenen Porsche GT3 de sergilendi.