Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı Yıldırım

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı Uğur Yıldırım, Ortaköy'deki terör saldırısının failinin yakalanması sürecinde Çeçen ve Doğu Türkistan uyruklu mültecilerin insan hakları ihlalleriyle karşılaştıklarını söyledi.



Derneğin Fatih'teki binasında basın açıklaması yapan Yıldırım, Türkiye'ye sığınma amaçlı gelen Çeçenistan ve Doğu Türkistanlılardan kendilerine gelen şikayetlerde ciddi artışlar olduğunu anlattı.



Yıldırım, yasal koşulları tam olarak taşımaması nedeniyle sıkıntı yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlara terör örgütü üyesi muamelesi yapıldığı iddiasını dile getirerek, "Ortaköy'deki terör saldırısının failinin yakalanması sürecinde Çeçen ve Doğu Türkistan uyruklu mülteciler, insan hakları ihlalleriyle karşılaştı. Konuyla ilgili derneğimize gelen başvuru ve şikayetler her gün artıyor." dedi.



Kumkapı'daki Geri Gönderme Merkezi'nin yangının ardından kapatılmasının Türkiye'deki mülteciler açısından sorun haline geldiğini aktaran Yıldırım, yabancı uyruklu kişilerin geri gönderme merkezi yerine polis merkezlerinde bekletilmesinin ciddi problemler ortaya çıkardığını savundu.



Dernek üyesi gönüllü avukatların bu gece polis merkezlerinde Özbek, Çeçen ve Doğu Türkistan uyruklu mültecilerin durumunu inceleyeceklerini ifade eden Yıldırım, "Bizim buradan öncelikli temennimiz, geri göndermeler mutlaka durdurulmalı. Bir insanın bile yanlış şekilde geri gönderilmesi bizim tarafımızdan bütün bir insanlığın ölümü adledilmektedir. Geri dönüşü, telafisi mümkün olmayan bir yola girilmesi anlamına gelmektedir. Türkiye'ye sığınmış bu insanların, bu mağdurların, bu mazlumların çığlıklarına mutlaka kulak verin." diye konuştu.



Yıldırım, Kumkapı'daki merkezin yerine en kısa sürede yenisinin yapılmasını istedi.