Uluslararası Mübadele Sempozyumu "Dedemin İnsanları" Filmi ile Sona Erdi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından "Uluslararası Mübadele Sempozyumu ve Mübadelenin 94. Yılı Anma Etkinlikleri" "Dedemin İnsanları" filmi ile sona erdi.



Büyükşehir Belediye Kültür Merkezi Yılmaz İçöz Sahnesinde gerçekleştirilen ve Başrolünü usta oyuncu Çetin Tekindor'un yaptığı"Dedemin İnsanları" adlı film Tekirdağlılar tarafından ilgiyle izlendi. YSK Center ve Tekira AVM sinemalarında da gösterime giren film bir mübadele ailesinin hayatını anlatıyor.



Uluslararası Mübadele Sempozyumunun tarihe bir kez daha ışık tuttuğunu belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, emeği geçenleri kutladı ve Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına teşekkür etti. - TEKİRDAĞ