Uluslararası Mübadele Sempozyumu Barış Mesajı Verdi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "Uluslararası Mübadele Sempozyumu ve Mübadelenin 94. Yılı Anma Etkinlikleri" barış mesajı verdi. Etkinlik son gününde de mübadele tarihine kaynaklık edecek bilimsel konuşmalara ev sahipliği yaptı.
"Uluslararası Mübadele Sempozyumu ve Mübadelenin 94. Yılı Anma Etkinlikleri" Yılmaz İçöz Salonu'nda 30 Ocak-1 Şubat 2017 tarihleri arasında gerçekleşti. Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Dr. Şafak Başa'nın 7'nci Oturum Başkanlığını yaptığı, "Mübadelenin Yerel Kültüre Etkileri" konulu oturumda, Doç. Dr. Serap Daşdemir, "Mübadele Kentlerinden Ayvalık'ta 1924-1927 Yılları Arası Sosyo-Ekonomik Yapılanma ve Kültürel Hayat", Dr. Stavros Anestidis'in "Tekirdağ'ın Rum Ortodoks Nüfusu, Eğitim ve Kültüre Önem Veren Bir Toplumdan Görüntüler" konulu sunumunu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi personeli Mehtap Petek yaptı.
Öğretim Görevlisi Ayşe Alev Direr Akhan'ın 8'inc, Oturumda Başkanlığını yaptığı, "Tekirdağ ve Mübadele" konulu oturumda, İhsan Tevfik Kırca, "Belgeler Işığında Tekirdağ'da Göç", İskender Özsoy, "Tekirdağ ve Selanik'in Yas Kardeşliği", Yakup Önal "Bir Mübadele Kasabası Şarköy"; Prof. Dr. Kemal Arı'nın 9'uncu Oturum Başkanlığını yaptığı, "Edebiyat ve Sanat Açısından Mübadele" konulu oturumda, Prof. Dr. Damla Demirözü, "Yunan Romanında Göç", Doç. Dr. Hüseyin Yaltırık, "Tekirdağ Türkülerinde ve Ezgilerinde Mübadele Unsurları", Okutman Derya Genç Acar "Türk Sinemasında Nüfus Mübadelesi, Beyaz Perdeye Yansıyanlar"; Lozan Mübadilleri Vakfı Genel Sekreteri Sefer Güvenç'in 10'uncu Oturum Başkanlığını yaptığı "Mübadele ve Bellek" konulu oturumda, Prof. Dr. Yücel Kabapınar ve Uzman Öğretmen Yasemin Yabansu, "Mübadeleyi Duyumsamak/Hissetmet ve Kanıt Temelli Öğrenme Ortaokul Öğrencileri ile Uygulamalı Bir Araştırma", Yrd. Doç. Dr. Mithat Atabay "Gelibolu Vilayetinde Mübadele ve Mübadele Sırasında Yaşananlar", Yüksek Lisans Öğrencisi Nimet Altuntaş "Kemalpaşa/İzmir'e Yerleştirilen Mübadil Aileler, Örnekleri ile Yaşananlar", Özgür Akdağ Muğla'da İkinci Kuşak Mübadillerin Belleğinde Mübadele ve İmgeler", Yüksek Lisans Öğrencisi Ayhan Aypak "Giritli Mübadillerden Gerçek Bir Kesit", Öğretim Görevlisi Ayşe Alev Direr Akhan "Bir Mübadil Hikayesi 'Taş Bebek/Karasu'nun Emaneti" ve Mert Rüstem "Girit'ten İzmir'e Mübadil Fotoğrafhane" konularında konuşma yaptı.
Mübadele dinletisi ayakta alkışlandı
Konuşmalar sonrasında Cafe Aman İstanbul'un solistleri Stelyo Berber ve Pelin Suer ile "Bir Ayrılık Şarkısı: Mübadele" konulu dinleti konukların büyük beğenisini topladı. Vatandaşların da eşlik ederek eğlenceli dakikaların yaşandığı dinletide dosluk ve barış mesajları verildi. Ayakta alkışlanan konser sonrasında Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Stelyo Berber ve Pelin Suer'e teşekkür ederek çiçek takdim etti.
Dinleti sonrası Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya, Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Dodurka, Prof. Dr. Kemal Arı ve Lozan Mübadilleri Vakfı Genel Sekreteri Sefer Güvenç tarafından üç gün boyunca bilimsel konuşmaların yapıldığı, sergilerin, film gösterimlerinin yapıldığı ve konserlerin düzenlendiği etkinliklerin genel değerlendirilmesi yapıldı.
"3 gün boyunca Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği bir bilgi şölenine şahitlik ettik"
İlk olarak konuşma yapan Prof. Dr. Kemal Arı, "Üç gün boyunca Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği bir bilgi şölenine şahitlik ettik. Burada yapılan bilimsel etkinliklerle ve bilimsel paylaşımlarla mübadele araştırmasında ne kadar yol aldığımızı ve ufkumuzun ne kadar genişlediğini de görme imkanı bulduk. Bu açıdan bize ev sahipliği yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Umarım bu tarz çalışmalar ve organizasyonlar önümüzdeki yıllarda da devam eder" dedi.
"Türkiye'de ilk defa bir belediye mübadele sempozyumu düzenledi"
Prof. Dr. Kemal Arı'nın ardından konuşma yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Dodurka, "Tekirdağ çok önemli bir mübadil kenti olmasına rağmen Tekirdağ üzerine hiç çalışma yoktu. Şimdiye kadar ülkemizde mübadele sempozyumları yapıldı. Aradan 94 yıl geçmesiyle sözlü tarih tükeniyor. Bu nedenle bu tarz toplantıların daha sık yapılması gerekliliği ortaya çıkıyor. Biz de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak bu noktadan yola çıkarak mübadele konusuna Tekirdağ'dan bir ışık tutalım istedik. Belki başka bir belediyede olsaydık bu sempozyumu düzenleyemeyebilirdik. Türkiye'de ilk defa bir belediye mübadele sempozyumu düzenliyor. Bu nedenle gösterdiği hassasiyetten dolayı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Tekirdağ üzerine hiçbir çalışma yokken 10 oturum boyunca birçok bilimsel çalışmayı paylaşabiliyorsak bu sempozyumun Tekirdağ açısından başarılı geçtiğine inanıyorum. Sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
"Bu sempozyum ile yerel tarih çalışmaları hız kazanacak"
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Dodurka'nın ardından konuşma yapan Lozan Mübadilleri Vakfı Genel Sekreteri Sefer Güvenç, "Öncelikle sempozyumun düzenlenmesinde başta Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İlk defa bir yerel yönetim mübadele temalı uluslararası bir sempozyum düzenledi. Bu sempozyumun en önemli özelliklerinden biri de bana göre budur. İlçelerden büyük bir katılım ve ilginin gösterildiği bu sempozyum gösteriyor ki; yerel yönetim tarih çalışmaları hız kazanacak. Sürdürülebilirlik açısından büyük bir katkısı olacağına inanıyorum. Yerel yönetimlerin mübadele konusuna sahip çıkması mimari ve kültürel mimarinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıyor" dedi.
"Umarım bu sempozyumda olduğu gibi tarih daha bilimsel daha objektif bir biçimde kamuoyunun bilgisine sunulur"
Lozan Mübadilleri Vakfı Genel Sekreteri Sefer Güvenç'in ardından konuşma yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya üç gün süren sempozyumda gerçekleşen 10 oturumun genel değerlendirmesini yaptı. Karakaya, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak ortaya çıkarmış olduğumuz mübadele öyküleri kitabı Milli Eğitim Bakanlığı ile yapacağımız bir iş birliği ile bir talim terbiye kurulundan geçerse okullarda bir eğitim aracı olarak kullanılırsa mübadele tarihine bir katkı sağlamış oluruz. Bu bölgenin en önemli tarihsel sorununun öğrenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tarihsel olayları içinde bulunduğu koşullara göre değerlendirmek gerek diye düşünüyorum. Mübadeleyi o dönemdeki sıkıntılarla birlikte görmek lazım. Her ülke kendi bakış açısına ve ideolojisine göre yorumlamak ve biçimlendirme eğiliminde oluyor. Umarım bu sempozyumda olduğu gibi tarih daha bilimsel daha objektif bir biçimde kamuoyunun bilgisine sunulur. Bu sempozyumdan çıkardığımız bir diğer sonuç ise, mübadelenin aslında Türk-Yunan toplumlarının dostluğu için çok uygun bir zemin olduğudur. Düşmanlığı ve çatışmaları değil dostluğu bize kazandırabilecek bir zemine kaynaklık edeceğine inanıyoruz" dedi.
Programda sempozyumun gerçekleşmesinde emeği geçen Prof. Dr. Baha Taneli, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya, Düzenleme Kurulu Üyeleri Talat Atay, Yrd. Doç. Dr. İpek Elif Atayman, Mehmet Ali Işıkgör, Mehmet Akif Işın, Akademik İletişim ve Koordinasyon Sorumlusu Mehtap Petek, Lozan Mübadilleri Vakfı Başkanı Arif Ümit İşler'e Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak plaket ve katılım belgesi takdim etti.
"Bu sempozyumla Türk-Yunan kardeşliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdik"
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Büyük bir keyifle üç gün boyunca takip ettiğimiz sempozyumun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün buraya katılan tüm katılımcıların Lozan Mübadilleri Vakfı'na, katılan bütün akademisyenleri kutluyorum. Üç gün boyunca akademik bilgiler paylaşıldı, şarkılar söylendi, barış mesajları paylaşıldı. Türk-Yunan kardeşliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiş olduk. 94 yıl önce Mübadele döneminde yaşana zorlukları ve sıkıntıları hep beraber izledik. Bu sempozyumun dünya barışına katkısı olacağını düşünüyor, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kaydetti.
Sempozyum Başkan Albayrak'ın konuşmasının ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - TEKİRDAĞ
Uluslararası Mübadele Sempozyumu Barış Mesajı Verdi
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "Uluslararası Mübadele Sempozyumu ve Mübadelenin 94. Yılı Anma Etkinlikleri" barış mesajı verdi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "Uluslararası Mübadele Sempozyumu ve Mübadelenin 94. Yılı Anma Etkinlikleri" barış mesajı verdi. Etkinlik son gününde de mübadele tarihine kaynaklık edecek bilimsel konuşmalara ev sahipliği yaptı.