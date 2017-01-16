Uluslararası Medya 'THY' Yalanını Saatlerce Sürdürdü! Türkiye Tepki Gösterdi

Başta Reuters, AFP ve BBC olmak üzere birçok uluslararası yayın organının Kırgızistan'da düşen Türk uçağının, THY uçağı olduğunu duyurması, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Söz konusu yayın organları saatler sonra düzeltme yayımlayarak, uçağın ACT Havayolları'na ait olduğunu belirtti. AK Parti Adana Milletvekili ve Avrupa Konseyi Türk Delegasyonu Başkanı Talip Küçükcan da BBC'nin ilgili haberini kınayarak, "BBC World yaptığı yalan ve yanlış haberle küresel marka THY'ye leke sürmeye ve güven duygusunu sarsmaya çalışıyor" dedi.

İLK REUTERS DUYURDU

Uluslararası basındaki 'THY uçağı' iddialarının ilk kaynaklarından biri Reuters haber ajansı oldu. Reuters, Kırgız hükümetinden yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı haberini saat 06.00 sularında geçti.Saat 07.30'da da AFP, düşen uçağın THY'ye ait olduğu iddiasını ortaya attı. Reuters saat 08.00'de haberini, uçağın ACT Havayolları'na ait olduğunu belirterek güncelledi.

AFP 1 SAAT SONRA DÜZELTME YAYINLADI

AFP ise 10.30'da servis ettiği haberinden, 'THY' bilgisini çıkardı ve 11.45'te yayımladığı düzeltmede, "Kırgız hükümeti yanlışlıkla uçağın THY'ye ait olduğunu belirtti" ifadesini kullandı.

BBC 6 SAAT YALANINI SÜRDÜRDÜ

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin internet sitesinin manşetindeki haberde de "Hong Kong'dan kalkan THY uçağı evlerin üzerine düştü" başlığı atıldı. Uzun süre manşetten bu başlıkla verilen haberdeki "THY iddiası" saatler sonra kaldırıldı. BBC'nin Twitter hesabından TSİ 07.35'te atılan tweet ise yaklaşık altı saat sonra silindi.

BBC World'un resmi Twitter hesabından da AK Parti Milletvekili Küçükcan'a yanıt verilerek, ilgili haberdeki hatanın düzeltildiği belirtildi.



8.7 MİLYON TAKİPÇİSİNE YALAN HABER PAYLAŞTI

ABD merkezli haber sitesi Huffington Post ise 8.7 milyondan fazla takipçi olan Twitter hesabında THY'yi etiketleyerek, "THY'nin kargo uçağı Kırgızistan'da evlerin üzerine düştü" haberini paylaştı.







