Uluslararası Mardin Uçurtma Festivali Renkli Görüntülere Ev Sahipli Yaptı

İlk kez düzenlenen uçurtma festivali 10 ülkenin profesyonel uçurtmacısını bir araya getirdi.



Mardin'de düzenlenen Uluslararası Uçurtma Festivali'ne 10 ülkeden profesyonel uçurtmacılar katıldı. Mardin'de ilk defa düzenlen festivalle, farklı ülkelerden de ilgi büyük oldu. Fransa, Hollanda, Rusya ve Hindistan gibi ülkelerin yer aldığı festivale profesyonellerin yanı sıra vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.



Mardin'in "Kartal Yuvası" olarak bilinen Mardin Kalesi'nde gökyüzüne salınan devasa uçurtmalar ortaya renkli kareler çıkardı. Farklı ülkelerden katılan profesyonel uçurtmacılar ilk başta Mardin'in konumu nedeni ile tereddüt etseler de Mardin'i çok sevdiklerini ve Mardin'de bulunmaktan çok memnun olduklarını dile getirdiler. Büyük-küçük, profesyonel- amatör demeden herkesin ilgi gösterdiği Uluslararası Uçurtma Festivali, ülkemizde görmek istediğimiz manzaralara ev sahipliği yaptı.