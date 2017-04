Uluslararası Mardin Uçurtma Festivali Başladı

Dinlerin ve dillerin şehri Mardin'de ilk kez düzenlenen ve 4 gün sürecek olan "Uluslararası Uçurtma Festivali" başladı.



Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ve Mardin Müzesince kentte ilk defa düzenlenen "Uluslararası Mardin Uçurtma Festivali" kapsamında çok sayıda kişinin katıldığı kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.



Tarihi Birinci Cadde'deki kortej yürüyüşünde, Mardin ile özdeşleşmiş "Şahmeran", tahta bacaklar, palyaçolar, tarihi kostümleri ile öğrenciler ve arbaneciler renkli görüntüler oluşturdu.



Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen profesyoneller, uçurtmalarını, yıllar sonra festivali için açılan ve halk arasında "Kartal yuvası" olarak bilinen Mardin Kalesi'nden gökyüzüne bıraktı.



Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan, kentte ilk defa uluslararası uçurtma festivali düzenlendiğini söyledi.



Çalışmaları yaklaşık bir ay süren kortej yürüyüşüne binlerce kişinin katıldığını belirten Erdoğan, festival için 5 bin civarında uçurtma yapıldığını, bunların tarihi evlerin damlarında her yaştan insan tarafından uçurulduğunu bildirdi.



Mardin Kalesi'nin, özel olarak uçurtma festivali için açıldığını kaydeden Erdoğan, "Profesyonel uçurtmacılar kalede uçurtmalarını uçuruyorlar. Mardin Kalesi'ne de uçurtmalar yakıştı. En güzel rüzgar alan yer Mardin Kalesi. Mardinliler inşallah uçurtmalarını orada uçururlar."dedi.



Otellerin dolu olduğunu dile getiren Erdoğan, "Uçurtma festivali Mardin'e yakışıyor. Rüzgarı eksik olmayan bir şehir. Geleneksel çocuk oyuncağı olan uçurtma kentte binlerce insanı bir araya getirmek için güzel bir sebep. Bu festivalin her zaman yapılmasını diliyorum." diye konuştu.



Bu işle hobi olarak ilgilenen Zahit Mungan da festivalin yapılmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, "Birçok profesyonel uçurtmacı arkadaşım bu festivale katıldı. Mardin'in tanıtılması için bu festival güzel oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.



Festival, merkez Artuklu, Midyat ve Savur ilçelerinde devam edecek.